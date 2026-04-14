Alumna resulta con lesiones tras ataque con fuego de compañero en Chiloé: Joven usó aerosol y encendedor

El colegio Carpe Diem en Castro, Chiloé, se convirtió en escenario de un nuevo hecho de violencia escolar, luego de que una estudiante resultó con quemaduras en su rostro tras ser atacada por un compañero, en un hecho ocurrido este martes que generó conmoción en la comunidad escolar de la región de Los Lagos.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor desde el hospital de Castro, de acuerdo con lo informado por el mayor Francisco Torres, quien encabeza la Segunda Comisaría del sector, consignó BiobioChile. Cabe destacar que, mientras las heridas de la estudiante fueron calificadas como leves, el presunto agresor quedó bajo custodia policial.

Respecto al episodio, el uniformado detalló que “un compañero del colegio, haciendo uso de un aerosol y un encendedor, dirigió (la llama) directamente al rostro provocándole estas lesiones”. En esa línea, agregó: “La agresión ocurrió al interior del establecimiento y de momento, se desconocen las causas”.

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Por otro lado, el recinto educacional también emitió declaraciones sobre el incidente. A través de un comunicado, recogido por el citado medio, señalaron que de inmediato se activaron protocolos internos y externos frente a lo ocurrido, además de accionar trabajos de contención al interior del curso de los alumnos involucrados.

Sumado a eso, hicieron un llamado a los apoderados del recinto a concientizar a los alumnos respecto al porte de elementos peligrosos. Al final, el colegio de Chiloé pidió “no tergiversar los hechos, porque detrás de estos hay menores y familias involucradas”.

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