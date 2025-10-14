¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional

Luego de que Canal 13 difundiera un reportaje mostrando las pruebas que, según el Ministerio Público, podrían implicar a los hijos de Julia Chuñil en su desaparición, la fiscal a cargo, Tatiana Esquivel, entregó nuevos detalles sobre el avance de la investigación.

La persecutora destacó la complejidad de la investigación, que se inició con la denuncia por presunta desgracia el 10 de noviembre de 2024, apenas dos días después del último registro conocido de la dirigente.

“Esa diferencia inicial condicionó el trabajo investigativo, pues en ese lapso se pudieron modificar escenarios y dificultar la recolección de evidencias”, sentenció la fiscal regional de Los Ríos en conversación con La Segunda.

Luego, se le preguntó sobre el rol de activista ambiental de la mujer mapuche desaparecida. Frente a eso, la representante del Ministerio Público afirmó que “no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada”.

La reacción de la abogada

Más tarde, la abogada de la abogada de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, reaccionó a los dichos de la fiscal. “No sólo demuestra la ignorancia de la fiscal respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra, sino que contradice la propia carpeta de investigación”, criticó en diálogo con Radio Universidad de Chile.

“Julia Chuñil es reconocida como defensora ambiental, vinculada a la protección de territorios ancestrales y sitios de significación cultural hoy en manos de latifundistas y forestales”, detalló Riquelme. Al final, cuestionó que “la Fiscalía tenga tiempo para dar entrevistas y opinar generalidades, pero no para recibir a las víctimas”.