“No es posible descartar ni afirmar”: Fiscal rompe el silencio tras críticas por investigar a familia de Julia Chuñil

Tras meses de silencio, la fiscal regional Tatiana Esquivel habló finalmente sobre el caso que mantiene en vilo a Máfil: la desaparición de la dirigente Julia Chuñil, ocurrida en noviembre pasado.

Casi un año después de la desaparición de la activista, la Fiscalía trabaja sobre dos teorías opuestas: la posible implicación del empresario Juan Carlos Morstadt o la de los propios hijos de la dirigente.

Fiscal respondió a críticas de abogada

Durante una entrevista con La Segunda, la persecutora replicó las declaraciones de la abogada Karina Riquelme, representante de la familia de la activista, quien había reprochado a la Fiscalía por enfocar sus pesquisas en el entorno cercano de Julia Chuñil.

"El Ministerio Público actúa con objetividad, independencia y estricto apego a la ley. Desde el inicio se ha trabajado bajo una estrategia amplia y técnicamente fundada, que contempla diversas hipótesis, todas aún abiertas", sostuvo Esquivel.

Dentro de la misma línea, la fiscal detalló que "ninguna persona es objeto de investigación por razones subjetivas. Cada actuación se basa en antecedentes verificables". Luego recalcó que, en este momento de la investigación, "no es posible descartar ni afirmar ninguna hipótesis".

Explicó que, al contrario, "será el análisis de la evidencia —científica, testimonial y contextual— el que determine en su momento el marco y las motivaciones de los hechos".