¿De Copa América a cesante? Figura de La Roja podría quedar sin equipo tras la copa

El pasado martes, La Roja disputó su segundo duelo por la Copa América, en esta oportunidad, el cuadro nacional debió medirse ante el último campeón del mundo y actual monarca de esta competición, la selección Argentina. Si bien los dirigidos por Ricardo Gareca mostraron un mejor nivel que en el debut ante Perú, lamentablemente sufrieron una derrota por la cuenta mínima.

El gol de la victoria para Argentina fue anotado por Lautaro Martínez en los últimos minutos del encuentro tras un tiro de esquina. Pero lo que más marcó este partido fueron las grandes polémicas, como un penal no cobrado en favor de la selección chilena, una posible tarjeta roja para Rodrigo De Paul en la albiceleste y la revisión de la posición del gol de Argentina.

Pese a la derrota, La Roja mostró nuevos puntos altos, como lo fue el desempeño de Rodrigo Echeverría, junto con la enorme actuación de Claudio Bravo en la portería. Ahora la selección chilena debe cerrar su participación en el grupo enfrentando a Canadá este sábado, quienes vienen de vencer por la cuenta mínima a Perú.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Pero además de las preocupaciones por clasificar a la siguiente fase de la Copa América, uno que también tiene un futuro incierto es Igor Lichnovsky. El defensor que ha mostrado un gran nivel y se ha afirmado como uno de los centrales titulares de la formación de Ricardo Gareca, podría quedar sin club una vez finalice el torneo.

Esto ya que el club América de México, donde milita actualmente el defensor de La Roja, no haría uso de la opción de compra del jugador, quien está a préstamo desde Tigres. Pero lo malo aquí es que su club ya no tiene cupos de extranjeros para utilizar, por lo que tendría que nuevamente encontrar un equipo para partir a préstamo, donde hasta el momento no hay interesados.