¡Por no aceptar oferta de Peñarol! El enojo de Marcelo Barticciotto en Colo Colo por caso Cortés

Este fin de semana, Colo Colo debió ir en condición de visitante a enfrentar a O'Higgins en una nueva fecha del Campeonato Nacional. Ambos equipos estaban en veredas distintas, ya que los albos aún no puden ingresar a puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de Rancagua ya tiene por ahora un cupo en Copa Sudamericana.

El partido comenzó bastante favorable para el cacique, ya que en el minuto 27', Javier Correa anotó la apertura del marcador para los albos. Pero en el minuto 34', Salomón Rodríguez fue expulsado, dejando a su equipo con un hombre menos. Esto fue aprovechado en el segundo tiempo por O'Higgins, quienes empataron las acciones al minuto 51', gracias a Maximiliano Romero.

Este empate no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos, pero complica mucho más a Colo Colo, quienes siguen sin poder ingresar a copas internacionales y estiran aún más su distancia con el líder del Campeonato Nacional, con quienes quedan a 13 puntos y siguen dejando mucho que desear en su sistema de juego.

Si bien aún no suman nuevos jugadores durante el actual mercado de fichajes, hay varios futbolistas del cacique que podrían abandonar el equipo. Uno de estos es el caso de Brayan Cortés, quien es seguido muy cerca desde Peñarol, pero desde el cuadro albo aseguran que aún no se llega a un acuerdo con el cuadro uruguayo y por el momento el portero se mantiene en el monumental.

Uno que no estuvo muy contento con esta decisión es el caso de Marcelo Barticciotto, quien criticó duramente la decisión de Colo Colo y espera que el porter pueda llegar a Peñarol. "Colo Colo tiene que apuntar a lo más alto. Le conviene que Brayan Cortés se vaya. Jorge Almirón no lo quiere como titular, no será importante más allá de tener un segundo arquero".