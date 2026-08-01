¡"ES FALSO"! Uno de los dueños de club vinculado a Vozinha desmintió quitarle el fichaje a Colo Colo

Vozinha Colo Colo Marruecos

Por: Hardy Saldivia

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La incertidumbre en torno al futuro de Vozinha en Colo Colo continúa creciendo debido al retraso del arquero para incorporarse al club.

En las últimas horas surgieron versiones que lo vinculaban con otro equipo del extranjero, aumentando las dudas sobre su esperado arribo al Estadio Monumental.

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Uno de los clubes mencionados fue el Querétaro de México, aunque esa posibilidad fue descartada públicamente. Ed Malyon, copropietario de la institución, respondió en X a un periodista que aseguró que el elenco mexicano buscaba al portero caboverdiano.

"Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla, gracias", escribió el dirigente, descartando cualquier interés por el guardameta.

LAS DUDAS NO PARAN CON VOZINHA EN COLO COLO

Según la información entregada por GLobo Brasil, este sábado podría ser clave, ya que se espera que Pedro Bubista, técnico de Cabo Verde en el Mundial 2026, firme con el RS Berkane de Marruecos, club que posteriormente presentaría una oferta para intentar quedarse con Vozinha.

De momento, el conjunto marroquí no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación del arquero de 40 años y Colo Colo continúa atento a una teleserie que ya suma más de una semana desde el anuncio de Aníbal Mosa sobre el acuerdo entre ambas partes.

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