¿Es una buena opción? Cortado en River Plate podría llegar como opción a Colo Colo

El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional regresó a las canchas del fútbol chileno, tras la pausa por la realización del Mundial 2026. Fue aquí donde Colo Colo fue el encargado de dar inicio a las actividades con su duelo ante Deportes Limache.

Pese a que los albos no habían conseguido hasta el momento vencer al cuadro limachino en toda su historia, el pasado viernes consiguieron quedarse con una buena victoria por 3-1, gracias a las anotaciones de Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y Felipe Raipán.

Para este fin de semana, Colo Colo tendrá que ir como visitante a la quinta región para enfrentar a Everton de Viña del Mar. El duelo comenzará desde las 15:00 horas y los albos esperan seguir ratificando su condición de líder exclusivo, donde le sacan doce puntos a sus más cercanos perseguidores.

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Si bien actualmente Colo Colo es el líder indiscutido en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, está teniendo varios problemas durante el actual mercado de fichajes. Ya que la incorporación de Vozinha sigue en duda y además tendrían prácticamente descartado a Diego Valdés.

Un refuerzo que llegaría de rebote

Los albos tendría ahora otra opción en carpeta, este es el caso del delantero Maximiliano Salas, quien actualmente milita en River Plate pero estaría cortado en el equipo. Si bien esta opción interesa en el cacique, todo dependerá de la llegada de Vozinha, para ver si dejan libre otro cupo de extranjero.

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