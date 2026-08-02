¡EL LEÓN RUGIÓ FUERTE! Deportes Concepción goleó a Universidad Católica y la UC pierde terreno con Colo Colo

Deportes Concepción Universidad Católica

Por: Hardy Saldivia

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Universidad Católica sufrió un duro tropiezo en la Fecha 17 de la Liga de Primera. Los cruzados cayeron por un contundente 3-0 ante Deportes Concepción, resultado que los dejó mucho más lejos del líder, Colo Colo.

El conjunto dirigido por Fernando Díaz fue ampliamente superior en efectividad y aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

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Joaquín Montecinos abrió la cuenta a los 9 minutos luego de un tiro libre que bien pudo terminar en gol; Joaquín Larrivey aumentó la ventaja a los 31' y Norman Rodríguez sentenció la goleada a los 69', en un encuentro donde la UC nunca logró encontrar respuestas pese a tener mayor posesión de balón.

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UNIVERSIDAD CATÓLICA SE ALEJA DE COLO COLO

Con este resultado, Universidad Católica se quedó con 27 unidades. La derrota tiene consecuencias en la lucha por el título, ya que los cruzados quedaron ahora a 15 puntos de Colo Colo, que lidera cómodamente el campeonato con 42 unidades.

El elenco de Daniel Garnero deberá reaccionar rápidamente si pretende seguir peleando en la parte alta de la Liga de Primera. En cambio, el "León de Collao" confirmó su alza futbolística y sumó un triunfo de enorme valor para alejarse de la zona baja y mirar con mayor optimismo el segundo semestre.

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