VIDEO| ¡TIM PAYNE NO DEFRAUDÓ! El fenómeno viral del Mundial 2026 marcó un gran gol en su debut en Paraguay

Tim Payne Gol Paraguay

Por: Hardy Saldivia

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Tim Payne comenzó con el pie derecho su aventura en el fútbol de Paraguay marcando un gol. El defensor neozelandés, que se convirtió en una de las grandes historias del Mundial 2026, tuvo un estreno soñado con la camiseta de Olimpia.

El futbolista ingresó en el segundo tiempo del duelo frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del Torneo Clausura y necesitó pocos minutos para convertirse en protagonista.

Su aparición terminó de sellar una contundente goleada que dejó muy conformes a los hinchas del conjunto paraguayo.

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EL GOL DE TIM PAYNE

A los 81 minutos, Payne anotó un golazo para decretar el 5-0 definitivo de Olimpia, luego de participar en la jugada y definir con un potente derechazo desde fuera del área.

El neozelandés había ingresado a los 68' y respondió de inmediato a la confianza del técnico Pablo "Vitamina" Sánchez.

El lateral alcanzó fama mundial antes de la Copa del Mundo gracias a una campaña impulsada por el creador de contenidos argentino Valen Scarsini, conocido como "El Scarso", quien movilizó a millones de personas para convertirlo en el jugador más popular del torneo.

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