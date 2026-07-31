¡Nueva incorporación! Universidad de Chile pagaría millonaria cifra por su nuevo refuerzo

El pasado fin de semana, el fútbol chileno volvió a recibir al Campeonato Nacional con el comienzo de su segunda rueda, recordando que estuvo detenido por la realización del Mundial 2026. Es aquí donde Universidad de Chile debió enfrentar en condición de visitante al Audax Italiano.

Gracias a las anotaciones de Agustín Arce y Eduardo Vargas, el romántico viajero consiguió quedarse con una importante victoria que además les permite ubicarse en el tercer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Con respecto al desafío para este fin de semana,Universidad de Chile cerrará la fecha al disputar su encuentro de local eante Huachipato, en un partido que se disputará el próximo domingo desde las 17:30 horas.

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Universidad de Chile continúa bastante activa durante el actual mercado de fichajes, ya que tras la llegada del uruguayo Gonzalo Reyna, los azules debieron además cancelar la llegada de Valentín Gauthier, debido a que no pasó los exámenes físicos previos a su fichaje.

Una nueva incorporación

Pero ahora, el romántico viajero tendría todo listo para sumar a sus filas al mediocampista argentino Tobías Reinhart, quien se encontraba defendiendo los colores del AC Reggiana en la Serie B de Italia. Según la información de la prensa, los azules habrían puesto 700 mil dólares sobre la mesa para poder contar con los servicios del jugador.

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