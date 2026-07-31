¿Y la Conmebol? Se suman nuevos detractores a la propuesta de Gianni Infantino con el Mundial

Los últimos meses han sido de grandes problemas para la FIFA, no sólo por todas las polémicas que se dieron antes y durante el Mundial 2026, sino que además por las decisiones unilaterales que ha tomado su presidente Gianni Infantino, ignorando varias reglas del ente rector del fútbol mundial.

Con respecto a lo acontecido en la última Copa del Mundo, de las polémicas más llamativas en lo deportivo fueron el polémico cartel de Argentina sobre las Malvinas al derrotar a Inglaterra, el cuál quedó sin sanción, el perdonazo a Folarin Balogun para jugar ante Bélgica y también las agresiones de Argentina a España en la final del torneo.

Pero ahora, la mayor polémica llegó con una propuesta del mismo Gianni Infantino, quien busca vender derechos comerciales del Mundial al sector privado para generar mayores ingresos, algo que ha provocado un quiebre total en el mundo del fútbol.

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Tras la polémica propuesta de Gianni Infantino de vender derechos del Mundial al sector privado, el mundo del fútbol se metió en un enorme caos, ya que la UEFA declaró que no participará de ninguna competencia de la FIFA si esta propuesta sigue su curso.

La Conmebol en silencio

Sumado a la declaración europea, tanto la Confederación Asiática (AFC) como la Concacaf, se sumaron al rechazo público de la propuesta de Gianni Infantino. Lo preocupante aquí es el silencio de la Conmebol, ya que como ha visto todo el mundo, el presidente de la confederación sudamericana, Alejandro Domínguez, es bastante cercano al mandamás de la FIFA.

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