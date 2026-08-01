¿BOMBAZO EN LA UC? Las versiones que llegan desde Argentina sobre el interés de Universidad Católica por Santiago Solari

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO SOLARI

Por: Hardy Saldivia

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Universidad Católica continúa buscando refuerzos para el segundo semestre y durante las últimas horas apareció un gran nombre desde el otro lado de la cordillera, Santiago Solari.

El nombre trae ilusión al hincha cruzado, que no ha visto refuerzos en este mercado de pases. Recordemos que hace pocos días José María Buljubasich, gerente deportivo de la UC dijo que están evaluando incorporar un extremo.

Sin embargo, la información de Solari, que hoy está en Racing de Avellaneda, no tardó en generar versiones contrapuestas y esto es lo que sabemos hasta el momento sobre el tema.

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EL FUTURO DE SANTIAGO SOLARI

Racing de Alma fue el medio partidario que dio la exclusiva. Desde ahí aseguraron que existe un interés concreto de la UC por el atacante. "La U. Católica de Chile está interesada en el extremo de Racing. El interés es concreto", comunicaron.

Por su parte, el diario trasandino Olé descartó que haya existido una oferta concreta desde el cuadro cruzado, instalando dudas sobre la existencia de una negociación. “Al menos por ahora, a Racing no llegó ninguna oferta concreta por Solari”, sellaron.

De acuerdo con Racing de Alma, Universidad Católica buscaría incorporar al delantero mediante un préstamo. No obstante, la dirigencia de Racing solo estaría dispuesta a negociar una venta cercana a los 3 millones de dólares, situación que, por ahora, impediría avanzar en una eventual operación.

Por el momento, Santiago Solari sigue siendo considerado por Juan Pablo Vojvoda en Racing y todo apunta a que continuará en la Academia, al menos durante este semestre.

Por su parte, desde la UC siguen atentos al mercado, a la espera de concretar incorporaciones o iniciar una jugada por el argentino de 28 años.

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