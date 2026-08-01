VIDEO| ¡BATACAZO EN WASHINGTON! Alejandro Tabilo derrotó al 8° del mundo en el ATP 500 y avanzó a semifinales

Alejandro Tabilo sigue recuperando su mejor versión en el circuito y este viernes protagonizó una de las victorias más importantes de su temporada. La primera raqueta nacional volvió a demostrar carácter, remontando un duro partido y para instalarse entre los mejores del ATP 500 de Washington.

El número uno de Chile derrotó al estadounidense Ben Shelton (8° del mundo) por 4-6, 7-5 y 6-4, en un encuentro que se extendió por 2 horas y 23 minutos.

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Con este resultado, eliminó al segundo cabeza de serie del torneo y aseguró su clasificación a las semifinales del certamen estadounidense.

REMONTADA DE TABILO

Luego de ceder el primer set, Tabilo reaccionó con un sólido segundo parcial y logró igualar el partido para forzar el set decisivo.

En el tercer set Jano volvió a quebrar el servicio de Shelton y completó una remontada que lo vuelve a poner entre los mejores.

Además, durante el compromiso dejó uno de los puntos del torneo con una espectacular "Gran Willy", jugada que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató la ovación del público presente.

Ahora, 'Jano' buscará un lugar en la gran final cuando enfrente al español Rafael Jódar (24°). En tanto, en la otra semifinal se medirán los estadounidenses Taylor Fritz (10°) y Brandon Nakashima (33°).

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¡¡CIERREN TODO!! NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO TABILO. 😱🎬



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¡¡Una locura el punto que ganó Tabilo!! 🍿🔥



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