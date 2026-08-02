¡JOYITA PARA LA U! Universidad de Chile suma a un refuerzo que brilló en el Mundial Sub 20

Universidad de Chile continúa moviéndose en el mercado de pases y ya tendría asegurado un nuevo refuerzo de talla mundial para fortalecer una de sus posiciones de cara al segundo semestre.

La apuesta azul llega desde el fútbol mexicano y arriba con un importante cartel a nivel juvenil. Según informó el medio mexicano Soy Fiera, el futbolista viajará a Santiago para someterse a los exámenes médicos y cerrar su incorporación mediante un préstamo por seis meses.

Se trata del arquero colombiano Jordan García, de 21 años, quien dejará el Club León para transformarse en nuevo jugador de Universidad de Chile.

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REFUERZO DE TALLA MUNDIAL

El guardameta alcanzó reconocimiento internacional tras ser una de las figuras de Colombia en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde disputó los siete partidos de su selección y contribuyó activamente al tercer lugar obtenido por el conjunto cafetero.

Si bien en León apenas disputó tres encuentros oficiales, García llega respaldado por su experiencia en Fortaleza de Colombia, donde acumuló gran rodaje, según Transfermarkt.

En el cuadro azul competirá por un puesto con Gabriel Castellón y Cristopher Toselli, en una incorporación que apunta tanto al presente como a la proyección del club.

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