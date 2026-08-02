¡TODO LISTO EN EL MONUMENTAL! Colo Colo entregó detalles de la presentación de Vozinha

Colo Colo ya comenzó la cuenta regresiva para recibir a uno de los fichajes más esperados del mercado. Tras varios días de incertidumbre por su arribo al país, desde el Monumental confirmaron cómo será el itinerario que cumplirá Vozinha durante sus primeras horas en Chile.

El arquero revelación del Mundial 2026 con Cabo Verde aterrizará hoy, domingo, pasadas las 20:00 en el Aeropuerto de Santiago. Ahí se espera un breve saludo a los hinchas y medios presentes.

Con ello, comenzará oficialmente su proceso para transformarse en nuevo jugador del Cacique, según informó Emol.

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PRIMERAS HORAS EN EL ESTADIO MONUMENTAL

La agenda continuará este lunes desde las 07:00 horas, cuando el guardameta se someta a los exámenes médicos en la clínica MEDS.

Si todo transcurre según lo previsto, el martes vivirá su primera práctica bajo las órdenes de Fernando Ortiz a partir de las 09:30 horas en el estadio Monumental.

Ese mismo día, a las 12:30 horas, Colo Colo realizaría la presentación oficial de Vozinha en la sala de prensa del Monumental.

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