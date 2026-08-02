¡SE DESPIDIÓ EN SEMIS! Alejandro Tabilo cayó ante la revelación y quedó fuera del ATP 500 de Washington

ALEJANDRO TABILO ATP 500 WASHINGTON

Por: Hardy Saldivia

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Alejandro Tabilo buscaba coronar una semana inolvidable en el ATP 500 de Washington, luego de eliminar al número 8 del mundo.

Jano salió a la cancha con la ilusión de instalarse en una nueva final del circuito, enfrentando a una de las grandes promesas del tenis español.

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Sin embargo, el sueño terminó en semifinales traer caer por 6-7(6), 6-4 y 6-4 ante Rafael Jódar, quien remontó el encuentro tras dos horas y 23 minutos para avanzar a la definición del torneo estadounidense.

Pese a quedarse con un ajustado primer set en el tie-break, Tabilo no logró sostener la ventaja frente a un inspirado Jódar, que no cedió su servicio durante todo el compromiso y aprovechó los momentos clave para dar vuelta el marcador.

Más allá de la derrota, el balance es positivo para el chileno, que firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada tras dejar en el camino al francés Térence Atmane y al estadounidense Ben Shelton, octavo del ranking mundial.

Ahora la primera raqueta nacional comenzará a preparar su participación en el Masters 1000 de Montreal con su nuevo lugar en el ranking ATP (26).

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