La recta final de la Liga Femenina 2026 se vive por pantalla abierta: Mega transmitirá los duelos clave de Colo-Colo y Universidad de Chile

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Por: Paula Osorio

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Este fin de semana, la señal del grupo Megamedia desplegará sus pantallas para llevar en vivo dos de los encuentros más atractivos de la fecha 20, con las Albas defendiendo la cima del torneo y las Azules buscando no perder pisada en la parte alta.

El Campeonato Femenino 2026 entra en su etapa decisiva y cada punto en disputa adquiere un valor estratégico en las pretensiones de los equipos. Para acompañar las definiciones de la vigésima jornada del torneo nacional, MegaDeportes alista una cobertura especial a través de las pantallas de Mega y Mega 2, llevando de manera gratuita dos compromisos de alto impacto hacia todo el país.

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La acción comenzará la tarde de este sábado 1 de agosto a partir de las 15:40 horas por la señal principal de Mega, cuando el superlíder Colo-Colo reciba a Universidad de Concepción en la cancha del Estadio Monumental. Las Albas comandan la clasificación con 49 unidades y buscarán ratificar su favoritismo ante un cuadro campanil que marcha en la undécima posición con 15 puntos y que necesita sumar para escapar de la zona baja. Este encuentro contará con los relatos de Gustavo Huerta, los análisis tácticos de Daniel Ahumada y el trabajo periodístico de Camila Romero desde el terreno de juego.

La cobertura deportiva continuará el domingo 2 de agosto desde las 11:30 horas a través de la señal Mega 2, trasladando los micrófonos hasta el Estadio Municipal de La Cisterna para transmitir el choque entre Palestino y Universidad de Chile. Las universitarias se ubican en la tercera casilla con 41 puntos y requieren un triunfo con urgencia para sostenerse en la lucha por el título, mientras que las árabes, instaladas en el séptimo lugar con 19 unidades, buscarán hacer valer su localía para frenar al conjunto azul. El relato de la jornada dominical estará a cargo de Marcelo González, acompañado en los comentarios por Daniel Ahumada.

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