¡DURO GOLPE EN LA U! Marcelo Díaz recibe una mala noticia de Gago tras su semana más polémica

Marcelo Díaz Universidad de Chile

Por: Hardy Saldivia

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Marcelo Díaz cerró una de las semanas más complejas desde su regreso a Universidad de Chile, luego de quedar en el centro de la polémica por sus dichos sobre Michael Clark.

Recordemos que a mitad de semana Díaz quedó en medio del lío judicial que afecta a Azul Azul.

Todo ocurrió después de que los hinchas del 'Romántico Viajero' reflotaran antiguas declaraciones de apoyo del Chelo a Clark, informó Cooperativa,

Posteriormente salió al paso de la controversia asegurando que no tiene "injerencia o amistad con alguien de Sartor" y que solo busca defender al club del que es capitán, mientras que Cecilia Pérez también respaldó públicamente al jugador.

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DURO GOLPE PARA MARCELO DÍAZ

De acuerdo a la nómina para el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato para esta tarde a las 17:30 horas, el experimentado volante no figura en la lista de convocados.

La situación asoma pese a que no se ha informado ninguna lesión que explique su ausencia. Según el medio Emisora Bullanguera, la decisión respondería exclusivamente a criterios técnicos.

De confirmarse que su ausencia obedece únicamente a una determinación de Fernando Gago, el volante sumaría un nuevo golpe en medio de su presente futbolístico.

La decisión del entrenador abre interrogantes sobre el rol que tendrá Marcelo Díaz durante el segundo semestre, considerando que Universidad de Chile afronta una etapa clave en la lucha por el campeonato.

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