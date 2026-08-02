¡FINALMENTE! Confirman que Vozinha ya abordó el vuelo a Chile y hay fotos: Destino Colo-Colo

Colo Colo atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada mientras espera el vuelo de Vozinha.

Este sábado, el equipo de Fernando Ortiz protagonizó un vibrante triunfo por 4-3 sobre Everton en el estadio Sausalito, resultado que le permitió estirar su ventaja en la cima de la Liga de Primera.

En medio del buen momento deportivo, el foco también volvió a instalarse fuera de la cancha, dado que una de las teleseries del mercado de fichajes parece llegar a su fin tras días de incertidumbre.

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¿VOZINHA YA ABORDÓ EL VUELO A CHILE?

Luego de un centenar de especulaciones, todo indica que Vozinha finalmente abordó el vuelo rumbo a Chile para convertirse en el nuevo arquero de Colo Colo.

Las primeras señales llegaron desde redes sociales, donde el usuario de X @iccete4 compartió fotografías que, según aseguró, muestran al portero caboverdiano en el aeropuerto antes de abordar su vuelo con destino a territorio nacional.

Horas más tarde, la información tomó aún más fuerza con una publicación del periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien compartió una imagen de Vozinha ya dentro del avión y afirmó que el arquero está "en camino a Chile para completar su traspaso al Colo Colo".

Se espera que el arribo del portero sea pasadas las 20:00 horas de Chile. El avión salió desde Madrid con destino a Santiago, según recogió el medio nacional EnCancha.

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⚪️⚫️🇨🇱 Vozinha, on his way to Chile to complete Colo Colo move. 🇨🇻 pic.twitter.com/I4O85LtWOo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026