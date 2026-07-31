¡Buenas noticias! Giro total en el uso del estadio nacional que favorece a Universidad de Chile

Universidad de Chile BTS Nacional

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Árbitro Matías Assadi

VIDEO| ¡"EHH... TARJETA ROJA"! La curiosa explicación del árbitro Matías Assadi tras revisar el VAR se volvió viral
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO SOLARI

¿BOMBAZO EN LA UC? Las versiones que llegan desde Argentina sobre el interés de Universidad Católica por Santiago Solari
Vozinha Colo Colo Marruecos

¡"ES FALSO"! Uno de los dueños de club vinculado a Vozinha desmintió quitarle el fichaje a Colo Colo
Alejandro Tabilo ATP Washington

VIDEO| ¡BATACAZO EN WASHINGTON! Alejandro Tabilo derrotó al 8° del mundo en el ATP 500 y avanzó a semifinales
mega

La recta final de la Liga Femenina 2026 se vive por pantalla abierta: Mega transmitirá los duelos clave de Colo-Colo y Universidad de Chile
Colo Colo Independiente de Avellaneda

¿Es una buena opción? Cortado en River Plate podría llegar como opción a Colo Colo
GAGO UNIVERSIDAD DE CHILE

¡Nueva incorporación! Universidad de Chile pagaría millonaria cifra por su nuevo refuerzo

¿Y la Conmebol? Se suman nuevos detractores a la propuesta de Gianni Infantino con el Mundial
Carlos Palacios gol Colo Colo

¡Quiere llegar al cacique! Carlos Palacios estaría apurando una posible salida de Boca Juniors
Diego Valdés Vélez Chile

¡SE ACABÓ LA TELESERIE! Diego Valdés anotó un gol en la victoria de Vélez y se definió su futuro: ¿Vuelve a Chile?

El Campeonato Nacional regresó el pasado fin de semana a las canchas del fútbol chileno tras una pausa al finalizar la primera ronda por la realización del Mundial 2026. Es aquí donde Universidad de Chile debió enfrentar en condición de visitante al Audax Italiano.

En un partido bastante apretado, el romántico viajero consiguió quedarse con una buena victoria por 2-1, gracias a las anotaciones de Agustín Arce y Eduardo Vargas, lo que les permite ubicarse en el tercer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Ahora, este fin de semana en la segunda fecha de la segunda rueda, Universidad de Chile será local esta vez ante Huachipato, en un encuentro que se disputará el próximo domingo desde las 17:30 horas, cerrando además la fecha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último del deporte. 

Universidad de Chile ha tenido distintos problemas durante toda la temporada, los cuáles van desde las constantes lesiones de sus jugadores, hasta problemas de propiedad con los dueños de la institución que ahora enfrentan a la justicia.

¿Podrán usar el Nacional?

Pero otro de estos problemas era el uso del estadio Nacional, ya que debido a los conciertos de la banda de k-pop BTS, no iban a poder usar el recinto en sus últimos tres duelos de local del Campeonato Nacional. Pero la situación ahora cambió radicalmente, ya que el peso del escenario se redujo de 600 a 80 toneladas, además la implementación se hará sobre la pista de recortán y no en la cancha, por lo que los azules podrán utilizar sin problemas las instalaciones.

También te puede interesar: ¡Quiere llegar al cacique! Carlos Palacios estaría apurando una posible salida de Boca Juniors

NOTAS DESTACADAS

Árbitro Matías Assadi

VIDEO| ¡"EHH... TARJETA ROJA"! La curiosa explicación del árbitro Matías Assadi tras revisar el VAR se volvió viral
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO SOLARI

¿BOMBAZO EN LA UC? Las versiones que llegan desde Argentina sobre el interés de Universidad Católica por Santiago Solari
Vozinha Colo Colo Marruecos

¡"ES FALSO"! Uno de los dueños de club vinculado a Vozinha desmintió quitarle el fichaje a Colo Colo
Alejandro Tabilo ATP Washington

VIDEO| ¡BATACAZO EN WASHINGTON! Alejandro Tabilo derrotó al 8° del mundo en el ATP 500 y avanzó a semifinales
mega

La recta final de la Liga Femenina 2026 se vive por pantalla abierta: Mega transmitirá los duelos clave de Colo-Colo y Universidad de Chile
Colo Colo Independiente de Avellaneda

¿Es una buena opción? Cortado en River Plate podría llegar como opción a Colo Colo
GAGO UNIVERSIDAD DE CHILE

¡Nueva incorporación! Universidad de Chile pagaría millonaria cifra por su nuevo refuerzo

¿Y la Conmebol? Se suman nuevos detractores a la propuesta de Gianni Infantino con el Mundial
Carlos Palacios gol Colo Colo

¡Quiere llegar al cacique! Carlos Palacios estaría apurando una posible salida de Boca Juniors
Diego Valdés Vélez Chile

¡SE ACABÓ LA TELESERIE! Diego Valdés anotó un gol en la victoria de Vélez y se definió su futuro: ¿Vuelve a Chile?
MILAN LUTO LEYENDA

ADIÓS A UN HISTÓRICO: Milan está de luto tras la muerte de una leyenda del club y la selección de Italia
Chile Amistosos Cuándo Juega

¡DESAFÍO DE ALTO NIVEL! Chile ya cerró dos amistosos contra selecciones mundialistas: ¿Cuándo juega La Roja?
Héctor Jona Kevin Altez

¡POLÉMICA EN EL ARBITRAJE! Comisión de Árbitros tomó una decisión con Héctor Jona tras encontrón con Kevin Altez
CLAUDIO BRAVO VOZINHA COLO COLO

Claudio Bravo y su teoría sobre la prolongada llegada de Vozinha a Colo Colo: "Por ahí le ofrecieron…"
O'HIGGINS BOCA JUNIORS

O'Higgins le hizo un partidazo a Boca Juniors, pero se quedó en penales: Así fue la definición

¡Tras la llegada de Vozinha! Jugador de Colo Colo estaría buscando su salida del equipo
El club chileno que se puso en contacto con Diego Valdés para el 2026

¿Se acerca al monumental? El enorme gesto de Diego Valdés para apurar su fichaje en Colo Colo

¡Terremoto en el fútbol! La UEFA abandonará todos los torneos de la FIFA por plan de Infantino
Vozinha Colo Colo regla ANFP

¡Podría ser un papelón! Vozinha no viajó a Chile y tiene nueva oferta que preocupa a Colo Colo

¡Insólito! Junior de Barranquilla fue eliminado por su filial en la Copa de Colombia