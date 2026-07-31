¡Buenas noticias! Giro total en el uso del estadio nacional que favorece a Universidad de Chile

El Campeonato Nacional regresó el pasado fin de semana a las canchas del fútbol chileno tras una pausa al finalizar la primera ronda por la realización del Mundial 2026. Es aquí donde Universidad de Chile debió enfrentar en condición de visitante al Audax Italiano.

En un partido bastante apretado, el romántico viajero consiguió quedarse con una buena victoria por 2-1, gracias a las anotaciones de Agustín Arce y Eduardo Vargas, lo que les permite ubicarse en el tercer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Ahora, este fin de semana en la segunda fecha de la segunda rueda, Universidad de Chile será local esta vez ante Huachipato, en un encuentro que se disputará el próximo domingo desde las 17:30 horas, cerrando además la fecha.

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Universidad de Chile ha tenido distintos problemas durante toda la temporada, los cuáles van desde las constantes lesiones de sus jugadores, hasta problemas de propiedad con los dueños de la institución que ahora enfrentan a la justicia.

¿Podrán usar el Nacional?

Pero otro de estos problemas era el uso del estadio Nacional, ya que debido a los conciertos de la banda de k-pop BTS, no iban a poder usar el recinto en sus últimos tres duelos de local del Campeonato Nacional. Pero la situación ahora cambió radicalmente, ya que el peso del escenario se redujo de 600 a 80 toneladas, además la implementación se hará sobre la pista de recortán y no en la cancha, por lo que los azules podrán utilizar sin problemas las instalaciones.

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