¡Multiplicó su sueldo por ocho! Vendedora que dejó su trabajo por Arsmate detalla su experiencia en la plataforma

En entrevista con Julio César Rodríguez, Isidora Valencia, joven que lleva más de ocho años en Arsmate reveló los detalles de su experiencia con la plataforma para adultos conocida como el OnlyFans Chileno. En concreto Belleza Chilena declaró que dejó Curacaví para vivir en Santiago y que incluso dejó su trabajo como vendedora.

Tras independizarse, la joven se dio cuenta que podía aumentar sus ingresos creándose una cuenta en esta página, así mismo señaló que antes trabajaba de vendedora en una tienda de retail, ofreciendo productos de seguridad laboral y recordó que era un trabajo exigente en el que le alcanzaba justo para vivir.

¿Qué dijo la vendedora famosa en Arsmate?

“Ganaba 400 mil pesos, nada más. En horario de ocho a seis, de lunes a viernes. Era un trabajo súper exigente” contó sobre su vida antes de vender fotos y videos para adultos. Así mismo mencionó que en un principio vendía fotos eróticas por WhatsApp, hasta que un "cliente" le sugirió crearse una cuenta en una plataforma.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo, cuando comencé, al primer mes me hice 3 millones, de una”, aseguró diciendo que el monto siempre va creciendo con las propinas que le van dejando sus fieles seguidores. “Cada 15 días me hacía 1.500 dólares. No lo podía creer” declaró. Tras el éxito que ha tenido, Isidora manifestó que esta estudiando y ayuda a su mamá.

Específicamente, la modelo estudia Ingeniería en Administración de Empresas. “Yo me divido en dos. Acá en Santiago y allá le ayudo a mi mamá con sus cositas, porque es oxígeno-dependiente” contó la joven al animador de televisión que también ha entrevistado a otras mujeres que han tenido éxito en esta plataforma.

Te puede interesar: Marcela Vacarezza cuenta cómo se prepara con Rafael Araneda para el huracán en Miami: "Si te quedas es de vida o muerte"