Pieza clave de la U de Fernando Gago será baja por al menos dos semanas: "Tiene un desgarro"

Luego del triunfazo de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, el cuadro dirigido por Fernando Gago se prepara para enfrentar a Unión La Calera en un compromiso también válido por la Copa de la Liga, pero justo en la previa se notificó la sensible baja de una pieza clave en el esquema azul.

Hablamos de Nicolás Ramírez, quien, según indicó el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada, quedó al margen por una lesión: "Un jugador que había mostrado un alza importante desde la llegada de Fernando Gago, además de la confianza que le había dado el director técnico como central titular junto a Matías Zaldivia".

Pero no eso no es todo, pues el comunicador también indicó que la situación no es tan sencilla, y su ausencia iría aún más allá del encuentro en el sintético de La Calera, comprometiendo seriamente la zaga de los laicos: "Lo más probable es que tampoco en el siguiente contra Cobresal cuando vuelva la Liga de Primera".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

🤕⚽🔵🔴 Habrán cambios en la zaga Azul



Marcelo Díaz, en #PelotaParadaxTNTSports, contó los detalles de la lesión que sufrió Nico Ramírez en #LaU y quién será su reemplazante en el cuadro de Fernando Gago, de cara al duelo con Unión La Calera por la #CopaDeLaLiga2026.



Disfruta… pic.twitter.com/pOYckdSjZ2 May 5, 2026

"Tiene un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda que lo dejará al menos de 2 a 3 semanas fuera de las canchas", profundizó Díaz en su habitual reporte, por lo que el cuerpo técnico liderado por 'Pintita' se verá obligado a buscar variantes, aunque ya habría un favorito para asumir el puesto, al menos contra los cementeros.

¿Quién reemplazará a Nicolás Ramírez ante La Calera?

"La primera opción es la de Franco Calderón, que fue el que ingresó el otro día, para que Zaldivia se posicione hacia el sector izquierdo, ahí también habría una modificación", sentenció, por lo que sin Nicolás Ramírez, Universidad de Chile espera continuar su alza tanto en la copa como en el campeonato.

Te puede interesar: ¡La polémica sigue!: Confirman potente golpe a Unión La Calera que llevaría al club hasta el TAS