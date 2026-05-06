Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido

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Por: Paula Osorio

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La selección femenina Sub 17 de Chile (la “Rojita”) enfrenta este miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas a su similar de Brasil por las semifinales del Sudamericano Femenino Sub 17 2026. Tras una gran campaña en la fase de grupos en Paraguay, el equipo dirigido por Vanessa Arauz busca hacer historia y clasificar a un nuevo Mundial.

El ganador del partido obtendrá de manera directa uno de los cupos para la Copa del Mundo Femenina Sub 17 de la FIFA, que se disputará en Marruecos durante octubre de 2026.

¿A qué hora juega Chile vs. Brasil?

  • Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026.
  • Hora: 19:00 horas (horario de Chile continental).
  • Lugar: Estadio CARFEM, Ypané (Paraguay).

¿Dónde ver en vivo a la Roja Sub 17?

El encuentro será transmitido en vivo por las señales de Canal 13 en televisión abierta, cable y plataformas digitales. Las opciones para seguir la transmisión son:

Televisión Abierta y TDT

  • T13 En Vivo: Señal digital 13.2 (Santiago) y en las distintas señales regionales (Revisa tu ubicación en la TDT).

Televisión por Cable

  • VTR: 738 (HD)
  • DirecTV: 1159 (HD)
  • Movistar: 815 (HD)
  • Claro: 533 (HD)
  • Entel: 56 (HD)
  • Zapping: 13 (HD)
  • Mundo: 705 (HD)

Streaming Online

  • T13.cl (sitio web oficial)
  • 13Go (aplicación móvil disponible en iOS y Android)

Claves del partido y camino al Mundial

  1. El desafío: El equipo nacional se mide ante Brasil, selección que ganó todos sus partidos en el Grupo B y es una de las grandes potencias de la categoría.
  2. Historial mundialista: Si Chile consigue el triunfo, sumaría su tercera participación en una Copa del Mundo Sub 17 (tras las ediciones de 2010 y 2022).
  3. Segunda oportunidad: En caso de caer ante la "Verdeamarela", las chilenas tendrán una nueva opción de clasificación en el playoff del sábado 9 de mayo, donde lucharán por el último cupo al certamen planetario.

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