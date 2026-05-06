Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido

La selección femenina Sub 17 de Chile (la “Rojita”) enfrenta este miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas a su similar de Brasil por las semifinales del Sudamericano Femenino Sub 17 2026. Tras una gran campaña en la fase de grupos en Paraguay, el equipo dirigido por Vanessa Arauz busca hacer historia y clasificar a un nuevo Mundial.

El ganador del partido obtendrá de manera directa uno de los cupos para la Copa del Mundo Femenina Sub 17 de la FIFA, que se disputará en Marruecos durante octubre de 2026.

¿A qué hora juega Chile vs. Brasil?

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026.

Miércoles 6 de mayo de 2026. Hora: 19:00 horas (horario de Chile continental).

19:00 horas (horario de Chile continental). Lugar: Estadio CARFEM, Ypané (Paraguay).

¿Dónde ver en vivo a la Roja Sub 17?

El encuentro será transmitido en vivo por las señales de Canal 13 en televisión abierta, cable y plataformas digitales. Las opciones para seguir la transmisión son:

Televisión Abierta y TDT

T13 En Vivo: Señal digital 13.2 (Santiago) y en las distintas señales regionales (Revisa tu ubicación en la TDT).

Televisión por Cable

VTR: 738 (HD)

738 (HD) DirecTV: 1159 (HD)

1159 (HD) Movistar: 815 (HD)

815 (HD) Claro: 533 (HD)

533 (HD) Entel: 56 (HD)

56 (HD) Zapping: 13 (HD)

13 (HD) Mundo: 705 (HD)

Streaming Online

T13.cl (sitio web oficial)

(sitio web oficial) 13Go (aplicación móvil disponible en iOS y Android)

Claves del partido y camino al Mundial