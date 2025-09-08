“Una situación muy mala e injusta”: El descargo de Ethan Guo tras odisea por aterrizaje no autorizado en la Antártica

Ethan Guo

Por: Catalina Martínez

El 28 de junio, la avioneta Cessna 182Q pilotada por Ethan Guo tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en la isla Rey Jorge, en la Antártica, un hecho que levantó dudas respecto a las verdaderas intenciones de su viaje.

Su propósito era sumar los siete continentes a su travesía, y con la llegada a la Antártica daba la impresión de haberlo conseguido. No obstante, él sostiene que el descenso no obedeció a esa meta, sino a problemas mecánicos en la aeronave y a las adversas condiciones meteorológicas.

Tras el aterrizaje, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) procedió a detenerlo por no haber notificado las modificaciones de su ruta. Como consecuencia, el joven influencer pasó 65 días en la base chilena a la espera de que la justicia definiera su situación.

En un comienzo, la fiscalía buscaba una condena de hasta diez años de prisión. Sin embargo, la situación se resolvió mediante un acuerdo que contempló la donación de 30 mil dólares a una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer. Finalmente, el sábado Guo volvió a Punta Arenas a bordo del rompehielos Almirante Viel, aunque su avioneta continúa en territorio antártico.

La travesía de Ethan Guo 

En conversación con La Tercera, Guo contó que su plan original era volar de Punta Arenas a Ushuaia y desde allí a la Base Marambio de Argentina. “Mi lugar de origen ni siquiera era Punta Arenas, no tenía ninguna razón para ir desde ahí”, dijo. 

Respecto a las dudas sobre un aterrizaje premeditado, aclaró: “Entiendo perfectamente la duda, pero Ushuaia está más cerca de la Antártica, es más fácil. Sí, mi objetivo era la Antártica, pero no desde Punta Arenas”.

A lo largo de su estancia en la base de la FACH expresó haber sido tratado “como familia”, aunque lamentó el trasfondo de su estadía. “Me quedé en la base chilena. Pasé la mayor parte del tiempo en la FACH, es gente muy simpática. Son muy amables, me trataron como familia, aunque era una situación muy mala e injusta”, señaló. 

“Cuando hablé con los pilotos en la Antártica estaban de acuerdo conmigo, comprendían que hay muy pocas opciones en la zona. Me apoyaron mucho porque al final, como piloto, cualquier aterrizaje que puedas lograr es un buen aterrizaje”, añadió el joven. 

Aunque la fiscalía llegó a solicitar en un principio una pena de hasta diez años de prisión, Ethan Guo sostuvo que aquella pretensión era injustificada, ya que “sabía que no había roto ninguna regla”. Agregó también que optó por no enfrentar un juicio completo, pues este podría haberse prolongado entre uno y tres años en Chile, un periodo que, afirmó, le resultaba inviable al no contar con redes de apoyo en el país.

Frente a esa situación, explicó que no le quedó otra alternativa que plantear una contribución de 30 mil dólares a una fundación chilena dedicada a combatir el cáncer. Aunque en un primer momento la idea no prosperó, tras evaluar los antecedentes terminó por ser aceptada.

De todos modos, el panorama para él sigue siendo incierto: desconoce cuándo podrá abandonar Chile y qué ocurrirá con su avioneta, aunque afirma que la DGAC le habría dado garantías de apoyo para su eventual recuperación.

