Con el retiro de una leyenda: El panorama de las últimas jornadas de las Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias 2026 llegan a su término y las Selecciones tienen todo preparado para disputar las últimas y decisivas dos jornadas. Selecciones eliminadas, otras que se juegan todo e incluso la despedida de una querida leyenda, este es el panorama que se viene en Sudamérica.

El retiro de Lionel Messi en las Eliminatorias 2026

El astro argentino, considerado por muchos como el mejor de la historia, disputará el que posiblemente sea su último partido por Eliminatorias en terreno argentino. Es por eso que lo planean despedir con bombos y platillos, incluso, con tres shows musicales que animarán a quienes asistan al evento.

La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de enfiestar el ambiente desde un comienzo y dejar los ánimos a tope para el plato de fondo: el último partido oficial que dispute Lionel Messi en Argentina y defendiendo la camiseta albiceleste.

Chile eliminado tempranamente de las Eliminatorias 2026

Lamentablemente, un país que poco se juega es Chile. La Roja quedó tempranamente eliminada después del pésimo rendimiento que mostró con Ricardo Gareca al mando y solo jugará por compromiso ante Brasil y Uruguay. Además, uno de los grandes objetivos de esta doble fecha es levantar los cimientos para los futuros procesos y, en el mejor de los casos, clasificar al Mundial de 2030.

La lucha por el repechaje no da tregua en las Eliminatorias Mundial 2026

La competencia por quedarse con el cupo al repechaje está igual de intensa que la zona alta de la tabla. Solo un punto separa a Venezuela y a Bolivia para lograr la histórica misión, pero ambos enfrentan partidos complejos.

En el caso de la Vinotinto (18 puntos), debe sortear complejos partidos ante Argentina de visita y Colombia de local. Mientras tanto, los Altiplánicos (17 puntos) tendrán que visitar a Colombia y recibir a Brasil en dos últimas jornadas donde todo puede suceder en las Eliminatorias Mundial 2026.

