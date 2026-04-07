FOTOS | ¿Se escribió a sí mismo? Nuevo antecedente cambia el tono del caso Rojas Vade y deja más preguntas que respuestas

En medio de la indagatoria por el confuso episodio ocurrido el 11 de marzo, cuando fue hallado inconsciente en la Ruta 78, Rodrigo Rojas Vade acudió este lunes a declarar ante la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con lo detallado por CHV Noticias, La comparecencia se extendió por gran parte de la mañana y el mediodía —cerca de las 10:30 hasta pasadas las 14:00 horas—, en un trámite al que el ex convencional llegó acompañado de su madre.

El enigmático caso de Rojas Vade

Recordemos que Rojas Vade fue encontrado en condiciones que encendieron múltiples interrogantes: con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, signos de haber sido reducido —con manos y pies atados— y el cuerpo impregnado con diluyente. Y lo más llamativo, fuertes inscripciones de carácter político en sus brazos: “viva Kast” y “no + zurdos”.

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Aunque en un comienzo se trató como un caso de secuestro, el rumbo de la indagatoria ha ido cambiando. Con el paso de los días y en medio de la falta de indicios sobre la participación de terceros, las pesquisas en torno a Rodrigo Rojas Vade abrieron la puerta a otras hipótesis, entre ellas la posibilidad de una autoagresión.

La pista que pone en la mira un autoatentado

Ahora, un reportaje emitido por el citado medio puso bajo la lupa los trazos de las frases encontradas en el cuerpo del ex convencional y los contrastó con antiguos mensajes que él mismo había escrito en pancartas durante el estallido social, en busca de similitudes.

Al respecto, Janira Acuña, perito del Colegio de Criminalistas, explicó: “Aquí hay botones de tinta cuando inicia, aquí cuando cambia de dirección. Nos fijamos acá arriba, estamos viendo que también ocurre lo mismo“.

Al examinar los mensajes que el propio Rojas Vade difundió en el pasado, la experta identificó patrones coincidentes en la forma de ciertas letras. En particular, al contrastarlos con escritos vinculados a su falso diagnóstico de cáncer, advirtió similitudes en los rasgos gráficos.

“Esta línea recta que está en una inclinación, lo mido y tenemos 62.5 de inclinación. Si yo tomo esta, que fue en otra época, en otra circunstancia, años de diferencia, tenemos que es la misma inclinación”, indicó Acuña al mencionado portal.

Luego, complementó que “cuando uno escribe, cuando uno hace su firma, su rúbrica, también tiene su patrón de escritura“. En ese sentido, argumentó: “Cuando uno hace un peritaje, empieza a buscar ese patrón de escritura, que son únicos, que son únicos, igual que una huella. Nosotros también tenemos nuestra escritura única e irrepetible“.

Foto: Captura CHV Noticias.

Foto: Captura CHV Noticias.

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