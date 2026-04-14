¡Un gran inicio! Matías Soto entrega buenas noticias desde Bolivia

Matías Soto es otro de los tenistas nacionales que no había tenido un buen inicio esta temporada, ya que le costó conseguir victorias, sobre todo si se piensa que el año pasado tuvo un gran paso por el circuito sumando muchos puntos ATP.

Pero en las últimas semanas volvió a obtener títulos a nivel Challenger, donde además sigue escalando tanto en la modalidad de singles como en la de dobles, la cuál es la que más le acomoda, ya que es donde más frutos obtiene.

La semana pasada, Matías Soto participó del Challenger de Ciudad de México, dodne tuvo un corto paso por el torneo, ya que quedó eliminado en los octavos de final ante el italiano Stefano Napolitano por parciales de 1-6/6-7.

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El día de hoy, Matías Soto (304) tuvo un gran debut en el Challenger 75 de Santa Cruz, donde en la primera ronda se debió enfrentar al argentino Mariano Kestelboim (624) y en poco más de una hora y media consiguió una buena victoria por parciales de 7-5/6-1.

Sigue sumando puntos

Gracias a esta buena victoria, logra defender los puntos de la temporada pasada, por lo que tendrá un pequeño descenso hasta el puesto 306° del ránking ATP. Ahora por los octavos de final del Challenger 75 de Santa Cruz tendrá que enfrentarse el día de mañana en horario por confirmar al argentino Guido Ivan (261).

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