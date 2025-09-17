¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña

Carolina Tohá

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China

Carolina Tohá, quien fuera candidata del PPD en las primarias presidenciales del oficialismo, volvió a la escena pública este martes al participar en el acto de lanzamiento de la campaña de Jeannette Jara (PC), realizado en el Bar Victoria de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Tras su comentada derrota en las primarias frente a la actual abanderada del Partido Comunista, Tohá se había mantenido alejada de la primera línea y sin un papel relevante dentro del comando de Jara.

En la actividad, también estuvo presente Gonzalo Winter, pese a haber sido parte de la misma competencia interna del oficialismo. Su participación, junto a la de otros antiguos rivales, fue vista como un gesto de cohesión en el bloque, especialmente de cara al trabajo territorial y a la construcción del programa presidencial.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Previo a este acto, Carolina Tohá se había mantenido en un rol más discreto, limitado a labores internas y sin protagonismo en la estrategia comunicacional de la candidatura de Jeannette Jara. Su presencia en la cita no figuraba en el programa oficial, lo que tomó desprevenidos a varios de los medios que cubrían la jornada.

NOTAS DESTACADAS

Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo
hincha de independiente detenido por masacre a la U.

Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana
presidente Boric

"Pórtense mal, pero no cometan delitos": El potente consejo del presidente Boric previo a las Fiestas Patrias
Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League