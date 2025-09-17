¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña

Carolina Tohá, quien fuera candidata del PPD en las primarias presidenciales del oficialismo, volvió a la escena pública este martes al participar en el acto de lanzamiento de la campaña de Jeannette Jara (PC), realizado en el Bar Victoria de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Tras su comentada derrota en las primarias frente a la actual abanderada del Partido Comunista, Tohá se había mantenido alejada de la primera línea y sin un papel relevante dentro del comando de Jara.

En la actividad, también estuvo presente Gonzalo Winter, pese a haber sido parte de la misma competencia interna del oficialismo. Su participación, junto a la de otros antiguos rivales, fue vista como un gesto de cohesión en el bloque, especialmente de cara al trabajo territorial y a la construcción del programa presidencial.

Previo a este acto, Carolina Tohá se había mantenido en un rol más discreto, limitado a labores internas y sin protagonismo en la estrategia comunicacional de la candidatura de Jeannette Jara. Su presencia en la cita no figuraba en el programa oficial, lo que tomó desprevenidos a varios de los medios que cubrían la jornada.