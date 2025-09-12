“La responsabilidad es mía”: La potente autocrítica de Jeannette Jara tras desempeño en debate presidencial

Jeannette Jara

Por: Catalina Martínez

Durante una entrevista, se le preguntó a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, por su participación en el debate presidencial emitido el martes por CHV. Y es que su intervención recibió críticas tanto en redes sociales como de parte de expertos.

En diálogo con Radio Universo, la militante del PC explicó que su confrontación con José Antonio Kast —con quien protagonizó varios cruces— respondió a lo que ella calificó como “mentiras” del candidato.

“Estaba molesta, yo creo que me predispuse de mala manera o de manera poco adecuada, más bien dicho, a las interpelaciones que se me hicieron y no era adecuado”, reflexionó la candidata. 

Sumado a eso, aclaró: “Yo no soy candidata profesional, yo no estudié para ser candidata. Tenía al lado mío a Kast que ha sido candidato tres veces. MEO que esta es su quinta vez y Parisi es su tercera. Yo no me puedo comparar con la situación de ellos”.

De todas formas, la carta oficialista hizo una potente autocrítica frente a su comentado desempeño. “La verdad, no había estado en una situación en la que casi todos los panelistas me interpelaran permanentemente. Pensé que esto iba a ser para presentar propuestas a la gente. Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones cruzadas, pero claro, la responsabilidad es mía, así que la veo bien autocríticamente”, sentenció Jeannette Jara.

