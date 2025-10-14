¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

Por: Catalina Martínez

La semana pasada, Universidad Católica volvió a la cancha para enfrentar a Ñublense en el Claro Arena. Era un partido que debía jugarse el 10 de agosto, pero que, tras sucesivos ajustes de calendario, terminó disputándose el 9 de octubre.

El duelo se resolvió por la mínima diferencia. Un preciso tiro libre de Eduard Bello le dio la victoria a UC frente a Ñublense y permitió que el conjunto cruzado escalara hasta el segundo lugar de la tabla, con 42 puntos. 

De todas maneras, el partido también tuvo su cuota de controversia. El miércoles 8 de octubre, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió suspender el encuentro alegando que provocaría un “caos vial” en la comuna. La Delegación Presidencial, no obstante, descartó la solicitud.

La reacción de la edil no pasó desapercibida. Su intento de suspender el duelo sorprendió a los cruzados y a las autoridades, considerando que, pocos días antes, la Municipalidad de Las Condes había dado luz verde a todo el operativo asociado al evento.

La Delegación Presidencial terminó por desestimar la solicitud, y el partido se jugó con normalidad ante un estadio lleno. Sin embargo, días después comenzaron a circular rumores sobre posibles favores que habrían motivado la controvertida petición de suspensión.

Todo queda entre amigos 

Más tarde, Bruno Sampieri reveló en su canal de YouTube, la intención de la jefa comunal de frenar el partido entre UC y Ñublense no habría respondido a motivos vinculados al bienestar de los vecinos, sino a un favor hacia una persona de su entorno cercano.

“Uno de los colegios que está al lado del estadio, en donde la directora nunca revisó el calendario de partidos que había en el estadio, de repente se topó con que el partido coincidía con reuniones de apoderados de séptimo a cuarto medio, que había ese mismo día a las 19:00 horas en el colegio”, partió diciendo Sampieri. 

Explicó que la alcaldesa sería amiga de una directora del colegio cercano al estadio, quien le habría pedido intervenir. Así, de forma inesperada y a solo un día del partido, Catalina San Martín decidió involucrarse directamente en el asunto. “La directora del colegio es íntima amiga de la alcaldesa, y la alcaldesa, al saber esto, arma todo este show para suspender el partido”, afirmó Sampieri. 

