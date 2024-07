Candidata a alcaldesa por Las Condes sorprende con cuenta de OnlyFans: ¿Cuál fue su motivación?

Sorpresa generó en los vecinos de la comuna de Las Condes la noticia sobre la apertura de una cuenta en OnlyFans de una de sus candidatas para la alcaldía. Se trata de Catalina San Martín quien comentó las razones de esta decisión a través de redes sociales y señaló que su objetivo principal es “Desnudar las verdades”.

Recordemos que esta plataforma es conocida por que en ella se publica contenido para adultos, sin embrago la candidata aseguró que le dio una vuelta para generar contenido político, así se puede ver en su primera publicación la cual es sobre un caso de corrupción dentro de la Municipalidad de Las Condes.

¿Qué dijo la candidata?

“Mi objetivo es utilizar todos los medios a mi alcance para comunicar y solucionar los problemas de nuestra comunidad. Y sí, me abrí un OnlyFans. Para desnudar las verdades de Las Condes, para tener tu atención. Denuncié la verdad del Cesfam, fiscalicé la verdad de las viviendas de Rotonda Atenas. Soy de chaqueta y zapatillas. Me gusta estar en terreno, me gusta estar con la gente. Para fiscalizar y aportar desde y para los vecinos” señaló en un video en la plataforma.

“No quiero que mi comuna se transforme en un trampolín político, tampoco quiero ser presidenciable. Quiero ganar, quiero ser alcaldesa, para que Las Condes vuelva a ser Las Condes. Desde los barrios, con los vecinos, conociendo el municipio desde adentro. Hago la pega, no tengo miedo y quiero la verdad. Créanme, este se puede hacer muchísimo mejor” añadió.

Cabe mencionar que la primera publicación que realizó en la plataforma fue el 15 de julio de 2024 y hasta el momento ya cuenta con cuatro postes del mismo tipo, los cuales replica en su cuenta de YouTube llamada Cata San Martín. "No les vengo a prometer lo que quizás vaya a hacer si soy alcaldesa, vengo a consolidar el trabajo de años: fiscalizando, denunciado, proponiendo y generando cambios" escribió también en Instagram.

