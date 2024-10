Revelan los cambios que aplicó la cárcel de Rancagua tras la llegada de Jorge Valdivia

Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes sobre la medida cautelar de prisión preventiva que esta cumpliendo el exfutbolista Jorge Valdivia en el Complejo Penitenciario de Rancagua, tras ser formalizado por el delito de violación en contra de una joven tatuadora. Recordemos que tras revelarse esta denuncia, el exdeportista recibió la denuncia de una segunda mujer por el mismo delito.

En su declaración el jugador señaló que la relación sexual había sido consentida. "Tuvimos mensajes el lunes, donde ella cuando me dijo que no se acordaba, también se reía de la situación y le dije que si no se acordaba podíamos repetirlo. Mientras estuvimos en el departamento, ella estaba consciente de la interacción sexual, ella nunca estuvo forzada, nunca me empujó o me dijo que parara” aseguró Valdivia ante la justicia.

¿Qué modificaciones hizo la cárcel para recibir a Valdivia?

El jugador, destacado por su participación en la Copa América 2015 y 2016, se encuentra cumpliendo la medida cautelar en el módulo 86 del centro penitenciario. En el lugar también se encuentran Eduardo Macaya, quien cumple condena por abuso sexual a menores de edad, y el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, acusado de fraude al fisco, cohecho, lavado de activos, malversación de caudales públicos y delitos tributarios.

El notero en terreno del matinal Mucho Gusto, Roberto Saa reveló en exclusiva para el programa que desde que Valdivia ingresó a esta cárcel se tomaron drásticas medidas de seguridad, por ejemplo se aumentó la dotación en el mencionado módulo. Así mismo, el profesional contó que los trabajadores tienen prohibido tener acercamientos con el exjugador.

Bajo esta línea, no pueden tomarse fotografías con él, sin embrago, las funcionarias del centro no descartaban que los gendarmes pudieses tomarse fotos con el futbolista en sectores más privados del centro de reclusión, que tendrá a Valdivia tras sus rejas mientras duran las investigaciones sobre los casos que se le imputan.

