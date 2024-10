Monserrat Álvarez lanza potente desahogo sobre denuncias contra Jorge Valdivia: "Uno tiene derecho a calentar el agüita..."

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana la periodista Monserrat Álvarez lanzó un potente desahogo sobre el caso del exfutbolista Jorge Valdivia. Recordemos que el destacado deportista nacional fue denunciado por dos mujeres por el delito de violación y quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad.

La primera denuncia contra el jugador la colocó una mujer que aseguró que tras reunirse con Valdivia en un restaurante y tomar dos pisco sour, fueron hasta el departamento de la denunciante, lugar en donde ella perdió el conocimiento despertando con dolor genital. Mientras que la otra denunciante, contó que habría sido drogara por el deportista tras reunirse con él en un pub de Vitacura.

¿Qué dijo Álvarez sobre estas denuncias?

“De lo que me acabo de acordar es de un herencia muy grande del mundo machista, que es una cuestión que a nosotras nos enseñaron y que acabo de cachar lo terrible que es” partió diciendo la periodista luego de que Valdivia en su declaración señaló que existió una "interacción coqueta” con la presunta víctima.

“Nosotras nos sentíamos culpable si calentábamos la sopita y no nos tomábamos la sopa. En el fondo, te decían ‘calentaste el agüita y no te tomaste el té’. Y uno tiene derecho a calentar el agüita y no tomarse el té” agregó la comunicadora sobre la misma. Así mismo, explicó que las mujeres ahora se atrevían a decir que no.

“Eso es súper importante, y lo digo como experiencia juvenil. Cuando tú te empezabas a besuquear con alguien no te atrevías a decir que no, porque ya habíamos calentado el agüita” recordó. Finalizando con que “hoy es súper importante que las chicas sepan que pueden decir que no y que no se sientan culpables por haber besuqueado y después no querer tener relaciones sexuales. Eso es parte de nuestros derechos y de la fortaleza que hay que enseñarle a las mujeres”.

