¡Es hoy!: La UC se juega ante Cruzeiro el liderato de su grupo en la Copa Libertadores

Vaya jornada la que nos trae hoy la Copa Libertadores, y es que Universidad Católica enfrentará a Cruzeiro en un compromiso que vale mucho más que tres puntos, pues la UC tiene la oportunidad única de alzarse como líder exclusivo del denominado como 'Grupo de la muerte' en esta edición 2026.

Efectivamente, el conjunto dirigido por el técnico Daniel Garnero ha tenido una presentación más que digna en lo que va del certamen continental, y es que si bien cayó en su único partido como local contra Boca Juniors, consiguió dos notables victorias en el extranjero ante Barcelona y su rival de hoy en casa.

Además, la derrota de los xeneizes anoche en Ecuador encendió por completo la lucha dentro del grupo, pues la 'Franja', Boca y Cruzeiro quedaron igualados en seis unidades, pero considerando que chilenos y brasileños aún deben medirse en esta cuarta fecha, el panorama se vuelve idóneo para los cruzados.

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¡Volvemos a casa para una nueva noche de Copa CONMEBOL #Libertadores! 🏆✨ Hoy dejamos la voz y alentaremos todos juntos a #LosCruzados para dejar los tres puntos en Claro Arena ✊



🆚 @Cruzeiro 🇧🇷

⏰ 22:00 h.

📺 ESPN 5 / 📲 Disney+ Premium… pic.twitter.com/TKk5W3rqhJ May 6, 2026

De hacer valer su localía y derrotar al elenco 'raposa', Universidad Católica se alzará como el único equipo de su grupo con un total de nueve puntos, y considerando que quedan tan solo dos jornadas para finalizar esta etapa del certamen, sería poner pie y medio en los anhelados octavos de final de la competencia.

¿A qué hora y dónde ver Universidad Católica vs Cruzeiro?

Cabe mencionar que el atractivo compromiso entre la UC y Cruzeiro a disputarse en el Claro Arena verá su inicio a eso de las 22:00 horas, y los fanáticos chilenos podrán seguir la transmisión a través del canal ESPN 5, así como también de manera online en la plataforma de Streaming Disney+.

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