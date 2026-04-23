¿Se viene un fenómeno histórico? Meteorólogo anticipa la llegada de un “súper Niño” y detalla sus posibles impactos en Chile

En los próximos meses, el escenario climático podría experimentar un giro importante en el país, ante proyecciones que apuntan al arribo del fenómeno de El Niño, un evento que se produce cuando las aguas del océano Pacífico registran temperaturas por sobre lo normal, generando cambios significativos en el clima.

Según el informe más reciente de la NOAA, recogido por ADN Radio, se proyecta que hay un 60% de posibilidad de que el fenómeno aparezca entre mayo y julio, cifra que se eleva a un 80% al considerar el trimestre junio–agosto de 2026.

A partir de estos antecedentes, Jaime Leyton, especialista de Mega, planteó que existe la posibilidad de un episodio especialmente intenso, que podría configurarse como un “Súper Niño”.

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En ese sentido, explicó: "¿Cuando se habla de Súper Ñiño? Cuando hay más de 2 grados de anomalía, es decir, el océano está más caliente en 2 grados en total. Ya para junio se proyecta 1,5 grados, lo que ya nos deja con un Ñiño fuerte". Incluso, el meteorólogo proyectó que habrá “desde la primavera en adelante, un Súper Niño muy fuerte”.

¿Cuál sería el impacto tendrá en nuestro país?

En cuanto a sus efectos del Súper Niño, Leyton indicó que el fenómeno podría traducirse en un incremento significativo de las lluvias en los próximos meses. “Hay una altísima probabilidad de que eso suceda, así que prepárese en el amplio sentido de la palabra, reparando su casa”, expresó el especialista.

Incluso, extendió sus advertencias a las autoridades comunales: “Para los municipios también que se preparen con medidas, el tema de los alcantarillados y a cooperar cuando haya lluvias intensas”.

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