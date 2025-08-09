¿Mala memoria? Reflotan antiguo y tajante tweet de Pamela Jiles tras inesperado apoyo a Parisi

Pamela Jiles dejó ver todo su escepticismo frente a las controversias pasadas que han rodeado a Franco Parisi, incluyendo denuncias de mujeres y una sonada deuda de pensión alimenticia.

Durante una entrevista en CNN Chile, Carolina Urrejola cuestionó a la diputada sobre su vínculo con el candidato independiente, planteando que cómo “una feminista como usted” puede asociarse con alguien que “fue despedido de dos universidades por un trato inadecuado con las mujeres” y que arrastra antecedentes por no cumplir con el pago de pensión alimenticia.

“Mire, Carolina. Yo, además de feminista, soy periodista y soy muy periodista (...) Yo, hasta aquí, no he encontrado ninguna corroboración, y lo he conversado con el protagonista, de esas acusaciones en universidades de las que usted me menciona”, se defendió. 

Con respecto al segundo tema, afirmó: “Hasta donde llega mi información, Franco Parisi no ha estado jamás en un registro de deudores de alimentos. Y en cualquier caso, no lo está ahora”.

Urrejola respondió señalando que el sistema de registro de deudores comenzó a operar en 2022, y el caso de Parisi es anterior. Añadió que, pese a ello, el propio economista ha admitido públicamente haber mantenido una deuda significativa en pensión alimenticia, la cual actualmente estaría pagando bajo un acuerdo.

No sé si públicamente ha hecho ese reconocimiento, me parece que no. Es más, le he preguntado por qué no se querella contra quienes lo acusan públicamente, periodistas, otros políticos”, arremetió la parlamentaria.

Cabe mencionar, que el economista reconoció públicamente haber enfrentado una deuda millonaria. En su reciente participación en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, no desmintió el abultado monto y admitió haber cometido equivocaciones al respecto.

El antiguo tweet sobre Parisi

Más adelante, la comunicadora puso sobre la mesa una antigua publicación en X (antes Twitter) de la “Abuela” donde dice: “Jamás sería parte de la lista de un deudor de alimentos, menos parte de su campaña”. El tweet lo habría dejado en 2021, pero ya no se encuentra en su cuenta.

Frente a eso, la diputada no desmintió nada, pero dijo no acordarse. “Yo ya no recuerdo y además, no tengo ganas de recordar cuáles de esos tuits de estos bots... No sé cuáles son reales y cuáles no. No me interesa”, aseguró. 

Eso sí, afirmó que hoy sostiene esa misma frase, insistiendo en que su candidato, actualmente, no tiene deuda. “No soy parte de ninguna lista de un deudor de alimentos”, aclaró. “Entonces, entrar en una chimuchina no me interesa, no tiene sentido”, cerró Pamela Jiles. 

