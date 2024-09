Rafael Cavada se lanza con todo contra Marcela Cubillos por sueldazo: "Ni un mérito..."

A través de redes sociales el periodista de CHV Rafael Cavada se refirió a la defensa que lanzó la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos por recibir un sueldo de $17 millones cuando se desempeñaba como docente de la Universidad San Sebastián. Recordemos que Cubillos actualmente se encuentra postulado para ser alcaldesa de Las Condes.

En un punto de prensa, la ex constitucional señaló que “esta izquierda progre de cartón piensa que la mujer profesional, cuando un marido asume un cargo en el extranjero, tiene que dejarlo todo para seguir a su marido. Es lo único que me faltaba escuchar de esta izquierda progre. Lo he dicho desde el día uno: mi marido asumió un cargo en España y yo seguí trabajando en Chile. De hecho, mi marido asume cuando integro la Convención Constituyente”.

¿Qué dijo Cavada sobre la defensa de Cubillos?

Además la política y esposa de Andrés Allamand señaló. “¿Es un muy buen sueldo? Sí. ¿La política de remuneraciones la fija la Universidad San Sebastián? Sí. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda, que sean ellos quienes fijen los sueldos cuando uno trabaja en una institución privada” dijo. Cabe mencionar que, según Interferencia ganaba un 21% más que un profesor de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

“Ni magister, ni doctorado, según la Biblioteca del Congreso @bcnchile, o sea ni un mérito académico. Nombrada por amiguismo, ganando 17 palos” partió escribiendo el profesional en su cuenta personal de X. Sobre la misma añadió. “El 45% de los ingresos que recibe la Universidad San Sebastián proviene de recursos públicos. ¿Vergüenza o estafa a los alumnos?” cerró.

"Ese mismo ímpetu no lo ví en el caso Fundaciónes, Carina Oliva, Catalina Pérez"; "Una vez me invitaron a hacer clases al INACAP y teniendo magister, me ofrecieron 9.000 por hora"; "Así con la meritocracia de la derecha Tampoco hay publicaciones según Google scholar...toda la expertise de Cubillos es producto de una imaginación descontrolada" fueron algunos de los comentarios que recibió en redes.

