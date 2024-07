Nieta de María Elcira anuncia medida en medio de búsqueda de la adulta mayor: "No saco nada con quedarme llorando"

Una de las nietas de María Elcira Contreras, Natalia Hernández anunció una nueva medida en medio de las labores de búsqueda de su abuela de 85 años. Recordemos que, la adulta mayor se encuentra desparecida desde el Día de la Madre, fecha en la que se encontraba compartiendo con su familia en el fundo las Tórtolas de Limache.

Hasta el momento, no se ha encontrado ninguna prueba concreta sobre el paradero de la mujer y la familia insiste en la participación de terceras personas. “Han pasado muchos días, meses y mi abuela aún no está con nosotros. Tal vez hay muchos que ya están aburridos con mis publicaciones, pero esto no es un ‘show’ mediático” escribió Hernández en Instagram.

¿Qué dijo la nieta de María Elcira?

“Es una búsqueda bastante agotadora y frustrante, porque a más de dos meses no tenemos ningún resultado. Solo fe de que aún la podemos encontrar (...) Mis redes sociales siempre las he mantenido en privacidad. Pero abro este Instagram con la única intención de llegar a más corazones que me ayuden a seguir buscándola” añadió.

Complementando que hacer pública su cuenta de Instagram le permitirá llegar a más personas. “No me cansaré de hacer difusión a pesar de que después de cada entrevista quedo increíblemente cansada de manera emocional. Pero estoy convencida de que la unión hace la fuerza y que no saco nada con quedarme llorando en la casa” comentó.

“Si a alguien le llega mi mensaje, ayúdenme a seguir con esta búsqueda. Cada día que pasa la desesperación crece, no es normal que desaparezcan las personas. Ayúdennos a seguir difundiendo a través de grupos de WhatsApp, historias, o redes sociales” cerró.

