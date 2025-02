El impactante relato de hijo de Cristián Campos sobre los extraños registros del actor en su computador

En un nuevo reportaje de T13 sobre la investigación contra Cristián Campos, se dio a conocer el testimonio de uno de sus hijos en su contra. En concreto se trató de la declaración de Antonio Campos quien declaró que encontró material pornografico que lo perturbó y lo mandó a terapia en su adolescencia.

Recordemos que el conocido actor fue denunciado por el delito de abuso sexual contra quien fue su hijastra Raffaella di Girolamo, pero el caso está pronto a llegar a su fin y el quedar sobreseido. Cabe mencionar que Cristián ha dicho en todo momento que es inocente y que todo se trataría de una obsesión que tiene Raffaella hacia a él desde hace años.

¿Qué declaró Antonio Campos contra su padre?

De acuerdo al joven actor, su padre guardaba comprometedoras fotografías en su computador. Según su relato, cuando Cristián Campos ya estaba soltero y vivía en un departamento, él lo vio alojar muchas mujeres y escuchar situaciones impropias para un adolescente.

Peor aún, el hallazgo de las mencionadas imágenes le provocó un trauma. “Tenía en su departamento un computador en el cual había carpetas de imágenes de mujeres sin ropa, recuerdo que esas mujeres eran muy jóvenes, no adultas, lo noté por sus facciones. Tenía muchas fotos de niñas distintas desnudas, pero no en actitudes pornografías, en ese mismo computador tenía videos de él teniendo sexo y esas imágenes se iban cambiando a medida que cambiaba de pareja, yo alcancé a ver a 2 o 3 pololas en actitudes gráficas, muy íntimas, actitudes de pieza”, declaró.

Ante la justicia, Antonio reconoció que “en un comienzo la curiosidad que me hacía abrir estos archivos (…) me produjo que yo no me pudiera desarrollar sexualmente y por lo cual tuve que realizar terapia”. De paso, Antonio Campos reveló que hubo otro elemento de la conversación con su padre (una vez conocida la denuncia en su contra) que le llamó poderosamente la atención.

“La frase más importante y que me llamó la atención fue cuando dijo que cómo podíamos pensar nosotros que era ese tipo de persona, ya que si hubiera sido así, cuando tuvo su relación con Sandra O’Ryan y si hubiera sucedido algo lo había hecho con la hija de Sandra que es más guapa que Raffaella, a lo cual mi hermano le dice ‘es una niña’ y mi padre solo hizo gestos en son de desprecios”, sentenció.

