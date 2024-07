Monserrat Álvarez confiesa secreto en vivo y descoloca a JC Rodríguez: "Yo tengo un problema…"

En el matinal Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez confesó una insólita situación, mientras conversaban con el experto Marcelo Lagos sobre un posible terremoto en Chile luego del sismo 7.3 que afectó a la zona norte del país. Fue en eso, que los panelistas, entre ellos JC Rodríguez conversaron sobre la importancia de saberse los números de teléfono de los familiares.

Además en el panel, entregaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de enfrentarnos a un nuevo movimiento telúrico de mayor intensidad. “Hay terremotos característicos que se sienten muy intensos y que nos revelan que la amenaza sísmica está latente en todo nuestro territorio. Pero este no es el terremoto grande, gigante, que se está esperando. Los realmente grandes ocurren hacia la costa” mencionó en el lugar el geógrafo.

¿Qué confesó Monserrat Álvarez?

“No me sé ningún teléfono" reconoció la periodista luego de las recomendaciones, donde una era saber el número de un familiar cercano. “Ese es un muy buen punto. Uno no se sabe los teléfonos ahora” asumió Rodríguez quien dijo que no tenía en su memoria el número de ningún familiar ya que todo se almacena en los celulares.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo de mi mamá, es el único que me sé” mencionó la meteoróloga Allison Göhler, por su parte Lagos dijo que “yo el de mi señora”, fue en eso que Álvarez interrumpió con una confesión inesperada y “fuera de contexto”. “Yo tengo un problema. Sólo me sé el de mi ex marido (Alejandro Sage). Y no es chiste” reconoció la profesional entre risas.

“Ojalá Carlitos (Fernández) no esté sintonizando” dijo entre risas JC, sobre la actual pareja de su compañera de trabajo, un conocido artista. “No me puedo aprender el de Carlitos, no puedo” cerró avergonzada la periodista, a quien sus compañeros no le podían creer que no se supiera el número de su pololo de hace más de 10 años.

Te puede interesar: El momento de furia de Paty Maldonado en contra de extranjeros que atacaron a Carabineros: “Hasta cuándo chu...”