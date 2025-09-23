¡Tiró la toalla!: Max Verstappen se baja de la lucha por el título en la Fórmula 1

Max Verstappen se rinde en la Fórmula 1

Por: Kevin Vejar

Tras dos victorias consecutivas en la Fórmula 1, además de un complejo Gran Premio de Azerbaiyán para los McLaren, Max Verstappen acortó considerablemente la distancia con Oscar Piastri y Lando Norris, líderes del campeonato, pero aún así el piloto de Red Bull descartó tener chances de pelear por el título esta temporada.

El neerlandés sigue en racha y, al igual que en Monza, se quedó con la carrera en el circuito callejero de Bakú, y si bien alcanzó los 255 puntos en la tabla del certamen mundial, es consciente de que aún está muy por debajo de Piastri y Norris, primero y segundo de la clasificación con 324 y 299 unidades respectivamente.

Al ser consultado por si visualiza una remontada, el campeón vigente fue tajante: "69 puntos es mucho, así que personalmente no pienso en eso". "Voy carrera a carrera, como he estado haciendo toda la temporada. Simplemente intento hacer lo mejor posible, intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible", agregó.

"Monza nunca ha sido una pista fuerte para nosotros, así que lograr eso ya fue un gran plus. Bakú ha estado bien, pero nunca increíble, salvo quizá en 2021 y 2022, supongo. Pero el resto siempre ha sido un poco complicado. Tener un fin de semana como este era muy importante", cerró orgulloso sobre sus dos triunfos al hilo.

¿Cuándo vuelve la F1?

Con un Max Verstappen prácticamente entregado al destino, la siguiente parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur el domingo 5 de octubre, donde el piloto de Red Bull intentará replicar lo mostrado en las últimas jornadas y doblegar a sus rivales de McLaren en el circuito urbano Marina Bay.

