Mauricio Israel defiende a trabajadores venezolanos que se hicieron virales por mención a Pinochet: "No están acá porque quieren"

En el programa Todo va a estar bien el comentarista deportivo Mauricio Israel se refirió al reciente video viral de unos trabajadores venezolanos que trabajaban en una bencinera y que hicieron alusión a Pinochet generando la indignación de algunos usuarios en redes sociales. Cabe mencionar que, los funcionarios de Copec hicieron el live en plena jornada laboral.

“Éramos un país seguro antes” les escribieron a los extranjeros que realizaron la transmisión en vivo a lo que ellos respondieron “sí, sí, era segurísimo, por eso Pinochet mataba tanta gente, porque era muy seguro el país”. Frente a la situación, la compañía bencinera entregó un comunicado de prensa señalando que investigarían la situación.

¿Qué dijo Mauricio Israel sobre esta situación?

“Lo más probable es que alguno de ellos sea un profesional que está obligado a trabajar acá de bombero”, lamentó el comunicador agregando que “hay que entender que hoy nosotros estamos viviendo un momento muy difícil. Nos hemos vuelto un país muy xenófobo, muy racista y clasista, por tanto, para ellos no es fácil. No es fácil ser inmigrante, tener que irse de tu país, ellos no están acá porque quieren, ellos están acá porque tienen una necesidad” dijo.

Sobre la misma el rostro de TV aseguró que “si ellos se arriesgan a hacer un video, y están en vivo, tienen que aceptar que mucha gente está molesta por la situación, que le achacan la responsabilidad por la seguridad por lo inmigrantes, lo cual me parece de una injusticia tremenda” mencionando que "entonces, no los expongamos más, nos los maltratemos más y démosle la oportunidad de que por lo menos tengan para vivir” lanzó.

Finalmente se refirió a que espera que puedan en algún momento retornar a su país. “Ojalá se produzca un cambio que les permita retornar a su país, porque yo les aseguro que la mayoría de ellos lo único que quiere es volver a Venezuela. Yo fui migrante en un país donde tuve que aprender el idioma, pero después de estar en Colombia, donde tenemos un idioma en común, me di cuenta que la cultura y las formas son diferentes” finalizó.

