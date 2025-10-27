¿Se aleja de La Roja? Manuel Pellegrini suma más interesados en sus servicios

Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

Por: Gonzalo Zamora

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Actualmente Manuel Pellegrini aún no renueva con el Betis, esto ha dado muchas esperanzas a los hinchas chilenos para que el estratega pueda venir y estar al mando de La Roja, donde incluso desde la ANFP dicen estar trabajando en esta posibilidad, pero ahora hay mucha más competencia por los servicios del Ingeniero.

Los millones que podrían tentar a Pellegrini

Según la información proveniente desde España, Manuel Pellegrini no sólo estaría siendo seguido desde Chile, sino que ahora se sumaron dos poderosos interesados con una gran billetera para satisfacer las exigencias del técnico. Este interés vendría tanto de la MLS como de Arabia Saudita, por lo que la opción de llegar a nuestro país podría verse en peligro.

