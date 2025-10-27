¡DE INFARTO! El increíble final que se podría extender en la Primera B

Si bien aún está la lucha por los puestos de copas internacionales y quiénes serían los equipos que descenderán la próxima temporada, el Campeonato Nacional ya tendría prácticamente asegurado a Coquimbo Unido como el próximo campeón, un caso completamente distinto a lo que se está viviendo en la Primera B.

En la mayoría de las ocasiones, la Primera División se lleva todos los reflectores en nuestro fútbol, ya que también todos sus partidos son televisados, pero para los verdaderos amantes del balón pie nacional, la Primera B es incluso mucho más especial, quienes la han disputado han dicho que es más desafiante que la liga de honor, ya que todos buscan lograr el tan ansiado ascenso.

Además de los increíbles goles que se pueden disfrutar cada fin de semana en las distintas canchas a lo largo del país, la definición del torneo está al rojo vivo, no sólo en la liguilla de la post temporada, sino que especialmente en la definición del campeón de este año que se quedará con el cupo para subir directamente de división.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Este fin de semana se debería definir la Primera B, donde actualmente hay dos equipos que marchan en la cima de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos, estos son los casos de Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, quienes además en la última fecha se enfrentarán entre sí este sábado desde las 16:00 horas.

Una historia que podría extenderse

Pero como sabemos que en el fútbol no hay nada escrito y que el destino es muy caprichoso, esta definición podría no terminarse este fin de semana. Esto ya que en caso que ambos equipos empaten este sábado, deberán jugar un encuentro más de definición en una cancha neutral y un horario por definir en caso de darse este escenario.

También te podría interesar: ¡Podría no jugar más este año! La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi tras clásico universitario