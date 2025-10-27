¡DE INFARTO! El increíble final que se podría extender en la Primera B

Por: Gonzalo Zamora

Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¿Se aleja de La Roja? Manuel Pellegrini suma más interesados en sus servicios
clark u de chile

¡Fuertes dardos! Michael Clark explotó contra Pablo Milad y Juan Tagle por Clásico Universitario
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

¡Podría no jugar más este año! La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi tras clásico universitario
Lluvia para Halloween en Santiago

¿Los rumores son ciertos?: Centro meteorológico revela si habrá o no lluvia para Halloween en Santiago
Hermana de Krishna Aguilera acusa a suegra de Juan Beltrán

¿Cómplice del crimen?: La acusación de la hermana de Krishna Aguilera contra la suegra de Juan Beltrán
Formación de Colo Colo vs. Limache.

A buscar un triunfo urgente: Colo Colo define su formación para jugar con Deportes Limache
Los chilenos se mueven en el Ranking ATP.

Chilenos se mueven en el Ranking ATP: Tabilo cae, Garín celebra y la joya de 16 años hace historia
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¿Aceptará Peñarol? El millonario monto mínimo que pide Colo Colo por Brayan Cortés
La jerga de Mayne-Nicholls que enfureció a Kast

VIDEO: La frase de Mayne-Nicholls que enfureció a Kast en pleno debate presidencial
Nueva hipótesis tras hallazgo de Krishna Aguilera

Antecedente clave: Estado del cuerpo de Krishna Aguilera genera nueva hipótesis tras su hallazgo

Si bien aún está la lucha por los puestos de copas internacionales y quiénes serían los equipos que descenderán la próxima temporada, el Campeonato Nacional ya tendría prácticamente asegurado a Coquimbo Unido como el próximo campeón, un caso completamente distinto a lo que se está viviendo en la Primera B.

En la mayoría de las ocasiones, la Primera División se lleva todos los reflectores en nuestro fútbol, ya que también todos sus partidos son televisados, pero para los verdaderos amantes del balón pie nacional, la Primera B es incluso mucho más especial, quienes la han disputado han dicho que es más desafiante que la liga de honor, ya que todos buscan lograr el tan ansiado ascenso.

Además de los increíbles goles que se pueden disfrutar cada fin de semana en las distintas canchas a lo largo del país, la definición del torneo está al rojo vivo, no sólo en la liguilla de la post temporada, sino que especialmente en la definición del campeón de este año que se quedará con el cupo para subir directamente de división.

Este fin de semana se debería definir la Primera B, donde actualmente hay dos equipos que marchan en la cima de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos, estos son los casos de Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, quienes además en la última fecha se enfrentarán entre sí este sábado desde las 16:00 horas.

Una historia que podría extenderse

Pero como sabemos que en el fútbol no hay nada escrito y que el destino es muy caprichoso, esta definición podría no terminarse este fin de semana. Esto ya que en caso que ambos equipos empaten este sábado, deberán jugar un encuentro más de definición en una cancha neutral y un horario por definir en caso de darse este escenario.

