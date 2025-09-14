Manuel Monsalve se abre sobre la polémica denuncia que marcó su vida política

Manuel Monsalve

Por: Paula Osorio

Casi un año después de que se hiciera pública la acusación por abuso sexual en su contra, Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, entregó su versión en profundidad en una entrevista exclusiva con La Tercera.

El exdirigente del PS abordó la relación que mantuvo con una funcionaria bajo su cargo, reconociendo que fue un error personal que no constituye un delito. Aseguró que los encuentros fueron voluntarios y de carácter social, descartando cualquier tipo de presión o coacción. “Es un hecho que genera sospecha natural (...) Nunca hubo presión ni coacción”, sostuvo.

La noche del 22 de septiembre y su versión de los hechos

Sobre la noche del 22 de septiembre, fecha clave que dio origen a la denuncia, Monsalve insistió en que todas las interacciones fueron consensuadas y ocurrieron en espacios públicos. “Nunca habría dado un beso sin consentimiento. Era un hecho inesperado, en un lugar público (...) no hubo intención de forzar a nadie”, afirmó.

Además, el exsubsecretario destacó la importancia de mantener un equilibrio institucional frente a denuncias de esta naturaleza, resaltando que el derecho a la denuncia no puede anular el derecho a la defensa: “Soy muy respetuoso del derecho de las personas a denunciar, pero eso no puede anular el derecho a la defensa de la persona acusada”.

Futuro incierto, pero confianza en la defensa

Sobre su futuro, Monsalve señaló que todavía es incierto, aunque mantiene la confianza en que la verdad saldrá a la luz“Lo más relevante es demostrar mi inocencia. Tengo plena confianza en mi defensa y en que se conocerá la verdad”, afirmó.

Experiencia en prisión preventiva y arresto domiciliario

El exsubsecretario relató su experiencia durante la prisión preventiva y el arresto domiciliario, destacando la solidaridad y humanidad que encontró en otros internos: 

“Construí una relación de mucho afecto con las personas que estaban en Capitán Yáber. Nadie está preparado para una situación de esa naturaleza, pero traté de mantener la dignidad y adaptarme a las condiciones del penal”.

Finalmente, Monsalve reafirmó que su conducta fue un error de juicio personal y no un delito, insistiendo en la necesidad de que la verdad sobre los hechos se conozca públicamente: “Cometí un error, sí, pero no un delito. Mi objetivo ahora es que la verdad se conozca”.

