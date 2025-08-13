Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!

Por: Catalina Abarca

La abogada María Elena Santibáñez acusó que el abogado Víctor Providel, defensor del exsubsecretario Manuel Monsalve, habría colaborado con imputados que intentaban filtrar información privada de la denunciante a medios de comunicación. De acuerdo a los antecedentes, se trata del ciudadano uruguayo Fernando Nicolás Silva Tagliabúe, expareja de la denunciante, y su amigo Maximiliano Sepúlveda, quienes —según la investigación de la PDI— habrían planificado vender a la prensa videos íntimos.

Según un informe policial citado por La Tercera, las gestiones para difundir este material comenzaron a inicios de abril. En uno de los mensajes incautados, Silva Tagliabúe escribió: “Me da pereza hacerle daño pero me ah echo pasar lo que ninguna mujer me hiso”, aludiendo a su plan contra la denunciante con la que compartió un departamento en el centro de Santiago.

En otra comunicación, el uruguayo —quien registra antecedentes en varios países— sostuvo que su único objetivo era obtener dinero. A fines de abril, de acuerdo a la revisión de sus conversaciones de WhatsApp, Silva Tagliabúe y Sepúlveda terminaron contactando a Providel. El 28 de abril, Maximiliano y el defensor del exsubsecretario iniciaron su primera comunicación, seguida de llamadas y mensajes, en los que Providel terminó entregando contactos de periodistas.

Entre ellos se encontraba el de Fran García-Huidobro y una productora del extinto programa Primer plano. En el documento policial se consigna que Providel facilitó el contacto de la animadora de Only fama con el siguiente mensaje: "Ella no me conoce y yo no la conozco. Lo conseguiste no más”.

Fran García-Huidobro sale al paso tras ser vinculada al caso Monsalve

Tras la publicación de estos antecedentes, Fran García-Huidobro salió a aclarar la situación, negando tajantemente cualquier vínculo con el caso. "No recuerdo jamás haber recibido un llamado de nadie vinculado a este caso. Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió", sostuvo la animadora.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un video en el que comentó: "Me imagino que están sorprendidos, déjenme decirles que yo más". En esa misma línea, recalcó que lo informado por el medio citado "que yo recuerde, no es cierto", aunque sí aprovechó de explicar otro punto.

"En general sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula, cosa que yo siempre derivo al equipo periodístico de Only fama, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista, así que la verdad es que me acabo de enterar de aquello", puntualizó Fran García-Huidobro.

