Lucas Cepeda comienza a hacer ruido en España: potente confesión de su DT y elogios de sus compañeros

Lucas Cepeda finalmente dejó Colo Colo para cumplir su sueño de jugar en Europa, principalmente en el Elche de la Primera División española. En el club ya debutó e incluso ya tuvo su primera titularidad, mostrando rendimientos que ya le han permitido ganarse elogios de sus compañeros y una potente confesión de su entrenador.

Eder Sarabia, DT del equipo español, dejó una confesión sobre la última titularidad del chileno. "Voy a ser totalmente sincero… Seguramente no iba a jugar, porque iba a estar Grady (Diangana), pero la lesión le abrió la posibilidad (...) cuando se abre una oportunidad, como esta de Lucas, no está del todo preparado, pero él lo hizo muy bien".

En ese mismo sentido, el estratega también señaló que "tenía un poco de dudas, sobre todo en las situaciones defensivas, porque no lo conozco tanto y no sabía si iba a poder perseguir su marca o retornar y nos enseñó todo lo que nos puede dar".

Quizás te pueda interesar: ¿Se olvida de La Roja? Alexander Aravena deja Gremio para continuar su carrera esta liga de menor nivel

🎙️Eder Sarabia, entrenador del #ElcheCF, sobre la titularidad de Lucas Cepeda el pasado viernes:



“La realidad es que no iba a jugar, era muy probable que jugara Grady, pero su lesión le abrió posibilidades”



“Lo hizo muy bien, sobre todo en situaciones defensivas”



🎥: @elchecf pic.twitter.com/lraocvanXU February 19, 2026

Lucas Cepeda se gana elogios de sus compañeros

Pero eso no fue todo, porque Álvaro Rodríguez, delantero uruguayo del equipo, también valoró el desempeño de Cepeda. El canterano de Real Madrid admitió que "Lucas ya demostró el otro día que es un jugadorazo".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Otro que se deshizo en elogios fue Rafa Mir, experimentado delantero español que se sumó a las palabras de su compañero. “Lucas se ha adaptado muy bien al equipo. Creo que es un jugador con unas condiciones muy interesantes para el juego que hacemos. Estoy muy contento por él, pudo jugar de inicio y seguro que es un jugador que nos va a dar mucho", señaló.

Así las cosas, el exjugador de Colo Colo está mentalizado en lo que podría ser su próxima titularidad ante el Athletic Club de Bilbao, equipo al que visitarán este viernes 20 de febrero a las 17:00 horas de nuestro país.