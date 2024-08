Latife Soto preocupa con nuevas predicciones para este año: se refiere a la llegada del anticristo

A través de un Live en Instagram la tarotista Latife Soto lanzó nueva predicciones para este año, 2024 y se entregó la fecha de la llegada del anticristo. Así mismo aprovechó el espacio para descargarse en contra de quienes critican sus predicciones, las cuales aseguró han sido acertadas en varios de los procesos y momentos que han ocurrido en el presente año.

Recordemos que la brujita, también comparte un programa a través de Instagram con el periodista José Antonio Neme con quien todos los domingos lanza las cartas y entrega sus predicciones sobre diferentes ámbitos. Por ejemplo, en más de una oportunidad se ha referido al caso de María Elcira, anciana de 85 años desaparecida en Limache y hay quienes aseguran que adivinó la muerte de Sebastián Piñera.

¿Qué anunció ahora Latife Soto?

“Tienen que despertar, ya está bueno ya po’. El Maduro se va de Venezuela pero lo van a proteger hasta no más allá del 28 de octubre. En esa fecha es el eclipse y se va a dar a conocer el anticristo” partió diciendo la guía espiritual sobre la llegada del anticristo. Luego se refirió a una institución y la posesión del príncipe de Marruecos.

“Hay una persona hoy día en una institución que empieza con ‘O’, y uno de los cuerpos que está dentro de esa institución es la entidad que va a poseer al príncipe de Marruecos,que va a ser declarado como anticristo” dijo añadiendo que “se supone que en el eclipse del 28 (de octubre) este ente entra en otro cuerpo y ahí aparece una personita que va a unir al mundo, hacer cosas buenas pero en realidad hay que estar firmes”.

“Hay gente que a mi me da mucha risa porque dicen que yo no digo las cosas, que no digo la verdad. Oye, si quieren hacerte daño te lo hacen y se desaparecen, entiende, despierta”, lanzó a quienes la critican asegurando que “el que se informa, el que conoce de sueños, sabe cómo jugar bien este videojuego (la vida). A mí los dormidos me dan risa, hay que ser vivo po’” cerró.

