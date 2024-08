"¡¿En serio quieres que mate a tu papá?!": la macabra confesión de colombiano contratado por hijos de comerciante

Durante las últimas horas han salido a la luz nuevos antecedentes sobre el caso de homicidio frustrado que ha afectado a un conocido comerciante penquista de 51 años que fue baleado por un sicario colombiano que habrían contratado sus propios hijos. Fue la confesión del atacante llamado Brayan, la que terminó por destapar a los demás involucrados.

Cabe mencionar que, los hijos le habrían pagado una suma incompleta al sicario situación que motivó a contar más detalles sobre sus motivaciones. Así mismo, el sujeto en su formalización aseguró que se habría escapado del Ejército de su país y que llegó a Chile el año pasado a través de un paso no habilitado.

¿Qué dijo el colombiano en su confesión?

El agresor, contó que conoció a uno de los hijos de la víctima en julio de 2023 cuando se toparon en una discoteca del bohemio Barrio Estación de Concepción. “Ese día solo hablamos de trabajo, pero como sabían que yo era de Colombia, me ofreció mover droga. Yo le moví harta droga, marihuana, hasta que me tomaron detenido en Coronel. Ahí ya dejé de trabajarle, me separé de ellos” señaló Brayan en el juicio según BioBio Chile.

Pero fue este año que otro de los hijos lo contactó para realizar el crimen. “Nano, quiero que mates a mi papá” le señaló. “Yo le dije ¡¿En serio quieres que mate a tu papá?! Me dice sí, quiero que mates a mi papá, no confío en nadie más, solo puedo confiar en usted”, recordó el colombiano agregando que acordaron el pago de 3 millones y la entrega de una pistola y un celular.

Sobre la motivación de los jovenes de matar a su padre el hombre declaró. “Me dicen que lo querían matar por temas de plata, y porque el mismo señor Don Mauricio, el padre, había mandado a Maximiliano a cana por unos problemas, que lo había demandado y se había ido a cana los días previos”, detalló. “Esa noche del día jueves me acosté en la casa con mi pareja, puse la alarma a las 3:00 AM y al sonar la alarma me levanté y le dije que iba a ir a trabajar, a hacerle un mandado a mi primo” dijo sobre el día del ataque.

“Le disparé la primera vez, la bala no salió. Le apreté la segunda vez el gatillo y la bala tampoco salió. La volví a cargar y apuntarle en la cabeza, y en eso el Cucho (la víctima) me dice ‘no lo haga, qué está haciendo, no lo haga, mijo’. Yo le dije no me mire, no se me acerque. Echó una sonrisa y yo le disparé ya la tercera vez, y ahora sí salió la bala y le pegué en la cabeza y me fui corriendo” cerró según consignó el mencionado medio.

