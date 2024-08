Transformación radical: Camila Sepúlveda, pareja de Jordhy Thompson sorprende tras bajar de peso

La pareja del exjugador de Colo Colo Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda sorprendió a sus seguidores al dar cuenta de su radical cambio físico al bajar 30 kilos debido a un bypass gástrico. Recordemos que la joven retomó su relación con el deportista luego de que lo demandara por agresión y este fuera formalizado por femicidio frustrado.

Cabe mencionar que, Thompson pagó una millonaria fianza para librarse de los cargos que se le imputaban y fue enviado a Rusia para seguir su carrera. "Estoy súper mal. Siempre fue una relación enfermiza. Me afecta mucho, siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros. Pero nunca mejoró nada. Desde que volvimos siempre hubo golpes. Ayer fue algo muy fuerte, que nunca pensé que me iba a pasar. Casi me mató, ya no podía más. Por eso llamé a Carabineros" narró en su minuto la joven.

Camila bajó 30 kilos y vive en Rusia

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram la joven de 22 años fue consultada sobre su aparente cambio físico, a lo que respondió que se había sometido a una operación. “Me operé. Me hice un bypass, el 30 cumplo 4 meses de ser operada ya. Es la mejor decisión que he tomado, no me arrepiento para nada, al principio es difícil, pero después ver los cambios motiva demasiado” señaló.

“La pagué particular, me costó $8.000.000, también tengo una lipo con transferencia a los glúteos y debí haberme operado al revés... ahora se me fue el poto, jajaja” le contó a sus seguidores. Además, mostró en fotografías el antes y el después, asegurando que antes pesaba 90 kilos y que ahora estaría en 59 kilos.

“Agradezco el hate, porque sin eso no me habría dado cuenta como estaba. Así que gracias como dice la Oriana, jaja” declaró. Además a pesar des escíndalo que vivió con Thompson, Camila se encuentra viviendo en Rusia junto al jugador, así lo confirmó el director de FC Orenburg. “Thompson regresó a Rusia y llegó su novia. Ella está aquí con él, tal vez se casen y los problemas desaparezcan. Ahora vive con él en Oremburgo” mencionó Dmitry Andreev en charla con el medio RB Sports.

